Na jedné straně moderní kybernetické zabezpečení a stomilionové investice do informačních technologií, na druhé nedbalost jednoho ze zaměstnanců. Právě ta podle generálního ředitele stavebnin Pro-Doma Petra Vaněrky sehrála klíčovou roli v hackerském útoku, který odhalili v úterý v noci.
Vaněrka v rozhovoru pro Hospodářské noviny popisuje, jak se útočníci dostali přes firemní zabezpečení, proč firma stále používá zálohování na magnetické pásky a proč nepřipadá v úvahu, že by s hackery vyjednával.
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- Jak nyní společnost napadení řeší a jakým způsobem bude obnovovat normální provoz.
- Jak je Pro-Doma na kybernetické útoky připravená a proč stále používá i magnetické pásky.
- Na kolik firmu celý incident přijde.
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