Strojvedoucí nákladní dopravy německých drah Deutsche Bahn (DB) dnes večer vstoupili do stávky za vyšší mzdy, ve středu nad ránem se k nim na 48 hodin přidají jejich kolegové z osobních vlaků. DB kvůli stávce odřekly pro středu a čtvrtek na 75 procent dálkových vlaků, problémy ale přetrvají až do pátku. Podle Českých drah (ČD) akce německých odborů spoje na českém území neomezí, vlaky z Prahy do Berlína ale budou končit v Drážďanech.

Stávka, kterou nákladní strojvedoucí zahájili dnes v 19:00 a která skončí v pátek v 02:00, se nedotkne jen osobních dálkových a regionálních vlaků, ale také hojně využívaného systému příměstských a městských železnic S-Bahn.

DB uvedly, že se chtějí soustředit na zajištění nejvytíženějších spojů mezi klíčovými body, jakými jsou Berlín, Hamburk, Frankfurt nad Mohanem a průmyslová města v Porýní a Porúří. Prioritu budou mít i železniční linky obsluhující letiště.

Cestující již byli varováni, že fungování především regionální dopravy bude velice nejisté. U dálkových vlaků by podle plánů DB mohl být vypraven každý čtvrtý spoj. Odborníci doporučují, aby se lidé v nadcházejících dvou dnech vyvarovali nejen železničních cest, ale také jízd auty a autobusy, protože silnice a autobusové linky budou kvůli stávce mimořádně vytížené. To se podle médií kvůli vysoké poptávce projeví i skokovým zdražením pronájmu aut.

Cestující, kteří ve středu a ve čtvrtek pojedou vlakem, mohou v případě zpoždění delšího než 20 minut využít železniční spoj, jehož jízdenka je dražší, než jakou si původně zakoupili. Pokud například jejich spoj kategorie EuroCity (EC) nepojede, mohou bez doplatku využít rychlovlaky ICE. Při zpožděních vyšších než 60 minut mají nárok i na odškodnění.

Odborový svaz německých strojvedoucích (GDL) chce stávkou dosáhnout zvýšení mezd o přibližně 3,2 procenta a jednorázového příspěvku kvůli dopadům pandemie 600 eur (15.230 korun). DB považují stávku za eskalaci v nevhodnou dobu, protože akce zasáhla firmu uprostřed letní sezony.