Svět je na pokraji klimatické katastrofy. Tohle varování generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese ze začátku týdne zní samozřejmě alarmisticky, na druhou stranu, pro popírače nebezpečného oteplování naší planety už musí být čím dál těžší obhájit, že se vlastně nic neděje. Vyvracet tvrzení vědců, že oteplování od konce 60. let minulého století opravdu zrychlilo a že se na něm z velké míry podílejí lidé, samozřejmě lze odkazem na přírodní cykly, fakta ale mluví jinak.

Generální tajemník OSN svůj „klima budíček“ spustil u příležitosti vydání v pořadí již šesté zprávy Mezinárodního panelu pro změnu klimatu (IPCC), který v pondělí zveřejnil nová znepokojivá čísla. Že pokud to půjde takhle dál, za dvacet let se na planetě v průměru oteplí o další tři desetiny stupně Celsia, tedy celkem o 1,5 stupně než na začátku minulého století. To by podle zprávy dále zhoršilo třeba výkyvy počasí na planetě, které v menší míře vidíme i dnes. A spustilo nezvratné změny. Zvyšování teploty ukazuje graf, který u příležitosti vydání zprávy publikoval web Fakta o klimatu.

Co rychlé oteplování znamená, ukazuje mimo jiné tento graf:

Pro škarohlídy lze na tomto webu najít i další zajímavý odkaz, kde lze najít odpověď na velmi častý argument typu „straší se, už co pamatuji, a nic hrozného se neděje“. Ano, straší se už dlouho, ale právě se něco špatného děje. A je to to, co vědci předpovídali v roce 1979.

V Česku prošla zpráva IPCC celkem bez zájmu. Piráti se k ní vyjádřili na svém webu a využili ji rovnou k útoku na svého rivala, šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Že o změnách klimatu mlčí. Pravda je, že vláda ani ministerstvo životního prostředí na svých webech žádné informace ke zprávě IPCC nevydaly. Mlčením přešla zprávu také ČSSD či koalice Spolu. Ta přitom den po vydání zprávy v úterý představovala své předvolební plány pro ochranu přírody. Spolu se úzkostlivě vyhýbá jakýmkoliv odkazům na globální ochranu klimatu s výjimkou toho, kdy říká, že žádná opatření „nesmí poškodit český průmysl“. V jejich vyjádření k programu lze nalézt buď opět invektivy na Babiše či s ním spřízněný Agrofert („Chceme skončit s plundrováním naší půdy agrosocialistickými megapodniky“ nebo: „Andrej Babiš opět lhal a selhal, když slíbil, že prosadí v Bruselu jádro jako bezemisní zdroj“), nebo důraz na místní ochranu stromů, remízků atd. Proč ne, ale je to dost? Nejdále se dostal europoslanec a konzervativec z ODS Alexandr Vondra, odmítač hipstrů a cyklistů. Připustil, že nastal konec doby uhelné a energetika se bude muset spolehnout na jádro a decentralizované obnovitelné zdroje. Tak alespoň tak, no.

Související Včera Koráli zmizí, ohrožen je i brazilský prales. Apokalypsa ale není nevyhnutelná, říká zakladatel skupiny Fakta o klimatu Včera rozhovor Na to, že za globální oteplování může lidstvo vypouštějící skleníkové plyny, jako je oxid uhličitý nebo metan, vědci upozorňují už od 80. let. V...

Výběr týdne

Obchod roku: Avast se spojil s NortonLifeLock

Spojení české nadnárodní antivirové společnosti Avast s americkou firmou NortonLifeLock by mohlo vytvořit konkurenci největším softwarovým firmám na světovém trhu. Fúze zřejmě povede k organizačním úsporám obou firem a tím i redukci počtu zaměstnanců. Obě značky by zatím měly fungovat separátně i nadále, v budoucnu ovšem zánik jedné z nich, zřejmě Avastu, bude nevyhnutelný. Firmy oznámily dohodu v úterý, za spojení společností hodlá americká kybernetická firma zaplatit až 8,6 miliardy dolarů (asi 186,3 miliardy Kč). Současní akcionáři Avastu budou vlastnit 14 až 26 procent nové firmy, řekl generální ředitel Ondřej Vlček.

Ceny komodit letí vzhůru

„Je to brutální,“ řekl Otto Daněk, šéf firmy Atas Náchod, na adresu rychlého zdražování komodit. Začalo to čipy, pak přišlo dřevo a následovalo téměř vše ostatní. Nahoru šlo vše od plastů přes elektřinu až po stavební materiály. Ropa zdražila za posledních 12 měsíců o 77 procent, plyn o 204 procent, ocel o 57 procent a cín o 94 procent. A lodní doprava z Asie stojí až čtyřnásobek. Cítí to i český průmysl, většina firem zdražuje a jiné omezují výrobu.

Spory o odškodnění nakažených sportovců

Český volejbalový svaz bude po Českém olympijském výboru (ČOV) žádat odškodnění kvůli nakažení beachvolejbalistů koronavirem při letu speciálem na hry v Tokiu. Nejdříve vyčíslí škody, které způsobilo narušení olympijské účasti obou českých elitních párů. Ondřej Perušič po pozitivním testu ještě stihl odehrát s Davidem Schweinerem druhý a třetí zápas ve skupině, ale vypadli. Markéta Nausch Sluková, která měla pozitivní test později, do turnaje s Barborou Hermannovou nezasáhla vůbec. K odškodnění a omluvě sportovcům za nezvládnutou organizaci letu vyzval ČOV také předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

Obrana politiky netáhne

Blíží se volby. Co chtějí jednotlivé strany prosadit v obraně Česka? Nový kabinet čekají strategická rozhodnutí, která určí směřování země v otázkách bezpečnosti a také rozvoj armády v příštích desetiletích.

Válka o majetek v rodině Agnelliových

Když v roce 2003 zemřel Gianni Agnelli, dohodli se jeho dědicové na rozdělení jeho obrovského jmění. Jenže dohoda nevydržela – Agnelliho dcera Margherita ji nyní napadla u soudu. Ve sporu jde o kontrolu světoznámých značek, jako je Fiat, Ferrari, fotbalový tým Juventus Turín nebo třeba týdeník The Economist. Souboj je o to bolestnější, že ho Margherita vede proti vlastním dětem.

Čína stojí na prahu velkých změn

Populace země začala stárnout a vláda proto sahá k opatřením, která to mají zvrátit. Rodinám letos povolila mít tři děti a v minulém týdnu oznámila, že chce, aby se ze soukromých firem zaměřených na vzdělávání staly neziskové společnosti. Tento zářez pocítili také investoři. Například akcie společnosti New Oriental Education zaměřené na doučování dětí klesly během jednoho dne o 70 procent.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 0 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.

Google Facebook Twitter Z účtu nelze získat údaje potřebné pro založení účtu (ID, e-mail). Povolte prosím přístup k e-mailu. Účet služby s tímto emailem je již použit jinde a nelze jej připojit. K účtu služby se nepodařilo přihlásit. Zkuste prosím opakovat. Propojení s účtem této služby již existuje. Účet s tímto emailem již existuje. Zkuste se prosím přihlásit jménem a heslem. K účtu se nelze přihlásit. Kontaktujte prosím uživatelskou podporu. Nepodařilo se dokončit proces propojování účtů. Zkuste prosím opakovat později. Neznámá chyba. Zkuste prosím opakovat později. nebo Uživatelské jméno nebo e-mail Heslo PŘIHLÁSIT SE Nepamatuji si heslo » Nemáte ještě účet? Zpět na zadání e-mailu »