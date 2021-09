Stále více miliardářů by chtělo zjistit, jak prodloužit lidský život. Výzkum přeprogramování buněk, který by toto umožnil, proto láká další a další investory. Patří mezi ně i nejbohatší muž planety Jeff Bezos, který podle zdrojů webu MIT Technology Review nejnověji investoval do společnosti Altos Labs, jež bude metody přeprogramování buněk dál zkoumat. A Bezos není zdaleka jediný.

Příběh tajemné společnosti Altos Labs začal loni v říjnu. Skupina vědců se sešla v sídle významného ruského investora Jurije Milnera, aby debatovala nad tím, jak využít biotechnologie k omlazování lidí. Setkání vyústilo v založení zmíněné společnosti, která podle zdrojů Technology Review získala od investorů včetně zmíněného Bezose či Milnera minimálně 270 milionů dolarů (3,6 miliardy korun).

V pobočkách firmy v USA, Velké Británii a Japonsku bude podle informací MIT Technology Review pracovat třeba kontroverzní španělský biolog Juan Carlos Izpisúa Belmonte, který se proslavil výzkumem míchání lidských a opičích embryí. Belmonte dříve uvedl, že si myslí, že je lidský život možné prodloužit o 50 let.

Obdivuhodné, ale zároveň děsivé

Jako neplacený vědec se na projektu bude podílet i japonský lékař Šin’ja Jamanaka, který v roce 2012 obdržel Nobelovu cenu za lékařství a fyziologii, když zjistil, jak lze zralé buňky myší přeprogramovat zpět na kmenové. Tyto buňky mají schopnost se změnit na jiný buněčný typ a tělo díky nim dokáže poškozené části těla „opravit“.

Podle MIT Technology Review nicméně byly výsledky Jamanaky sice obdivuhodné, ale zároveň dost děsivé. U některých myší se totiž objevily nádory. „Přestože je třeba překonat mnoho překážek, vidím v tom obrovský potenciál,“ uvedl Jamanaka.

„Investoři dávají dohromady stovky milionů dolarů na investice do přeprogramování buněk, aby dokázali omladit část nebo celé lidské tělo,“ popisuje serveru výzkumník z Harvardovy univerzity David Sinclair. Ten loni v prosinci oznámil, že pomocí této techniky navrátil myším zrak.

Podle Sinclaira má přeprogramování buněk velký potenciál. „Co jiného můžete udělat, abyste zvrátili stáří těla?“ říká.

Platy sportovních hvězd

Nově vzniklá společnost láká vědce na astronomické mzdy. Podle webu MIT Technology Review mají brát ročně až jeden milion dolarů. Jeden z nových pracovníků, Manuel Serrano ze španělského Institutu pro výzkum v biomedicíně, uvedl, že mu společnost bude platit pěti- až desetinásobek toho, co vydělává nyní.

Podle španělského vědce je teď hlavním úkolem zjistit, zda je možné omladit zvířata, aniž by je technika usmrtila. Dlouhodobým cílem nicméně je dosáhnout tohoto efektu jinou metodou než genetickým inženýrstvím: „Vnesení genů, z nichž některé způsobují rakovinné bujení, těžko projde regulátory,“ varuje.

Skeptický je zatím i Alejandro Ocampo, profesor na Univerzitě v Lausanne, který dříve s vědci pracujícími dnes pro Altos spolupracoval. „Je to riskantní a k léčbě lidí to má daleko.“

Sedmapadesátiletý Bezos se podle serveru tématem smrti a stárnutí zabývá již delší dobu. Dokládá to mimo jiné i dopis, který nedávno poslal akcionářům Amazonu. Citoval v něm biologa Richarda Dawkinse: „Odvrácení smrti je věc, na které musíte pracovat,“ napsal.

Technologií přeprogramování se už dříve začala zabývat řada start-upů, jako například Life Biosciences, Turn Biotechnologies, AgeX Therapeutics či Shift Bioscience. Jejich výzkumy ale zatím nevedly k žádným léčebným postupům testovaným na lidech.