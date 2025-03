Filmového Jamese Bonda bude na nové mise definitivně vysílat technologický gigant Amazon. Období vyjednávání a hádek jeho lidí se zástupci produkční společnosti Eon skončila na konci února. Amazon MGM Studios od ní převzala – podle webu Deadline.com za miliardu dolarů – kreativní dohled nad vším, co patří do bondovského světa. To znamená třeba právo schvalovat scénáře, vybírat herecké obsazení a také volnou ruku ve vytváření seriálů, takzvaných spin‑offů, v nichž se Bond vůbec nemusí vyskytnout. Zejména to přimělo fanoušky hovořit o trivializaci a očekávaném uměleckém úpadku.

Mimo jiné to také znamená, že bledne lesk jednoho fenomenálního úkazu Hollywoodu: až dosud se o život nejdéle trvající kinematografické franšízy všech dob více než šedesát let starala malá rodinná firma. Přestože měla při výrobě bondovek za partnery velké hráče zábavního průmyslu, měli její členové rozhodující slovo v debatách, jak budou snímky vypadat. Eon Productions sice v novém majetkovém uspořádání zůstane podíl, takže může z budoucí tvorby profitovat, její umělecká stránka ale bude poprvé v historii v jiných rukou.

