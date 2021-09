„Když jsme před čtyřmi lety seděli s Ondřejem v kuchyni, jeho italská žena nám dělala špagety a my psali první nabídky, asi by mě to nenapadlo,“ říká Aleš Spáčil o úspěchu firmy Greenbuddies. Tu založil právě se zmíněným kolegou Ondřejem Vodsloněm. Chtěli prorazit na poli výstavby velkých solárních elektráren. A letošek ukazuje, že se jim to povedlo.

Tento týden podepsali smlouvu na výstavbu fotovoltaických elektráren se společností Sens, dceřinkou německého energetického obra Steag. Do roku 2025 spolu na území Belgie, Nizozemska a Lucemburska postaví elektrárny o výkonu 250 megawattů. Celkově by se hodnota kontraktu mohla dostat až na čtyři miliardy korun.

„Ta cena je jen orientační, ale vycházíme z výpočtu přibližně 600 tisíc eur na jeden megawatt výkonu,“ říká Spáčil. S firmou Sens jedná i o možnosti budoucího dělení zisku z provozu, detaily ale nechtěl komentovat.

Společnost Greenbuddies vznikla v roce 2017. Spáčil dříve působil například ve společnosti Conergy, která solární parky stavěla v Česku nebo Itálii. Později zaštiťoval projekty solárních elektráren i v Kazachstánu, Turecku či ve Velké Británii. Před deseti lety také vedl Českou fotovoltaickou asociaci. Vodsloň několik let pracoval ve firmě Solaria Energy či Medio Ambiente, později řídil výstavby solárů od Číny po Německo.

Z dvoučlenného týmu se společnost postupně významně rozrostla. „Dnes máme v terénu asi 300 lidí, v centrále dalších 30,“ říká Spáčil. Letos by mohly tržby společnosti poprvé v historii překročit čtvrt miliardy korun. Celkově už připravila nebo přímo stavěla solární parky o výkonu 500 megawattů v devíti zemích.

Pomohlo k tomu ještě jedno důležité partnerství. Zhruba před rokem začala společnost připravovat projekty elektráren spolu s dceřinkou další velké německé firmy ib vogt. Ve společném českém podniku ib vogt Czech vlastní 20 procent – a celkově mají ambice připravit projekty až o výkonu 500 megawattů. „Ale tady zatím jde opravdu jen o přípravu projektů, tedy development, na výstavbě jsme se zatím nedohodli,“ říká Spáčil.

Greenbuddies se vedle solárních elektráren pustili i do nabíjecích stanic. Ty má na starost třetí partner společnosti, Aleš Damm. V Rakouském Lutzmannsburgu například staví parkoviště, které kombinuje vlastní solární elektrárnu a deset rychlonabíječek. Projekt má hodnotu 50 až 60 milionů korun.