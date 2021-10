Extrémně drahé ceny energií mají zatím největší oběť. Ve středu ráno oznámil konec činnosti jeden z největších hráčů na trhu, skupina Bohemia Energy, kterou ovládají manžele Jiří a Hana Písaříkovi. Elektřinu a plyn od ní odebírá téměř milion zákazníků.

„Vážení zákazníci, s politováním Vám musíme oznámit, že skupina Bohemia Energy ukončuje s okamžitou platností dodávky elektřiny a plynu na českém energetickém trhu,“ uvedla firma v prohlášení na svých webových stránkách. „K tomuto razantnímu kroku nás přiměl přetrvávající extrémní růst cen energií na velkoobchodních trzích, kdy cena obou dodávaných komodit, je nyní třikrát vyšší, než byla v loňském roce. Vždy jsme se pro Vás snažili zajistit co nejvýhodnější podmínky, ale tento bezprecedentní nárůst nám to již nadále neumožňuje,“ píše dál.

Co čeká zákazníky Bohemia Energy Na dalšího půl roku mají jistotu, že bez elektřiny a plynu nezůstanou. Namísto Bohemia Energy jim bude energie dodávat tzv. dodavatel poslední instance. Tím jsou u elektřiny společnosti ČEZ Prodej, E.ON Energie a Pražská energetika, u plynu Innogy Energie, E.ON Energie a Pražská plynárenská. Dodavatel poslední instance ale nebude fungovat navěky. Zákazníci mají šest měsíců na to, aby uzavřeli smlouvu s novým dodavatelem. Pokud tak neučiní, bude další odběr energií považovaný za neoprávněný a v krajním případě hrozí i odpojení od sítě.

HN se pokusily k celé situaci kontaktovat i přímo Jiřího Písaříka, ten ale nebral telefony. Mluvčí skupiny Hana Novotná odmítla sdělit cokoliv nad vyjádření firmy na webových stránkách.

Do skupiny patřilo hned několik firem. Mezi jinými společnosti X-Energie, Europe Easy Energy (včetně produktu Energie ČS) či Comfort Energy.

Firma s patnáctiletou historií se postupně probojovala mezi největší hráče na trhu, loni měla obrat 23 miliard korun.

Dohnaly ji ale již zmiňované vysoké ceny na trhu. Elektřina i plyn stojí o stovky procent víc, než před rokem. A Bohemia Energy si pravděpodobně nenakoupila dostatek nasmluvněných dodávek energií.

V posledních měsících se na ni tak snášela vlna kritiky, když začala stovky tisíc zákazníků převádět na jiné produkty. Řada domácností i firem si myslela, že mají ceny zafixované na roky dopředu. Nově je ale jejich dodavatel převedl na tarify, které kopírovaly vývoj cen na trhu.

To jde ale proti samotné logice garantovaných cen. Teoreticky by to mělo fungovat tak, že v moment, kdy si zákazník na tři roky zafixuje cenu, pro něj dodavatel nakoupí potřebné energie na burze a přidá si k nim určité procento jako zisk. Obě strany jsou tak proti výkyvům na trhu chráněné. Někteří dodavatelé ale spekulují, koupí jen část a nemají v případě růstu cen peníze na nákup zbytku.

To už na Bohemia Energy dopadlo na Slovensku, kde svojí činnost ukončila před několika týdny. Zde jí regulátor neumožnil zvýšit ceny energií koncovým zákazníkům. A tak zde také ukončila činnost. Nového dodavatele muselo hledat na 300 tisíc domácností a firem.

Odběratelé se nemusí bát, že by neměl elektřinu a plyn. V Česku i dalších zemích existuje institut tzv. dodavatele poslední instance. To je většinou firma, která zde historicky zajišťovala i distribuci elektřiny či plynu na daném území, například ČEZ, PRE či E.ON.

„Od krachu Moravia Energo v roce 2008 nebyl institut dodavatele poslední instance v takovém rozsahu v tuzemsku využit. Rozhodně dosud nikdy jsme nebyli svědky situace, kdy statisíce domácností budou muset uzavřít smlouvy s novými dodavateli. Přesto, že to, co se nyní děje, může být pro někoho šokující, není důvod k hysterii. Legislativa s takovou situací počítá, dodavatelé také a vše se zvládne,“ říká výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu Lenka Kovačovská.

Je nicméně pravděpodobné, že si u nich zákazníci významně připlatí. Jak již bylo řečeno, ceny energií na burzách stojí násobky toho, co na začátku roku.

Babiš chce zastropování a kompenzace

Pokud si někdo u Bohemia Energy zafixoval ceny letos v lednu, mohl platit například 1500 až 1700 korun za megawatthodinu silové elektřiny. Podle říjnového ceníku ČEZ ale odběratelé z řad domácnosti v rámci DPI zaplatí až 5108 korun, u firem až 6291 korun za megawatthodinu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) už vyzval Energetický regulační úřad (ERÚ), aby zvážil zastropování cen u dodavatelů energií, kteří se budou starat o zákazníky končící skupiny Bohemia Energy. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by se ERÚ měl s takzvanými dodavateli poslední instance domluvit v následujících hodinách na tom, aby poskytovali energii v jednotných cenách a aby to byly ceny únosné pro zákazníky.

Havlíček by měl v pondělí vládě předložit návrh kompenzace vysokých cen energií pro 4,3 milionu domácností. Kabinet by jim měl odpustit poplatky za obnovitelné zdroje energie. Činit by to mělo téměř 1500 korun na domácnost na rok.

Někteří dodavatelé už nenabírají

ČEZ uvedl, že je na svou roli dodavatele poslední instance připraven. „Už jsme tento úkol v minulosti plnili mnohokrát a vždy jsme tuto situaci zvládli a zákazníci s námi byli spokojeni. Proto chceme všechny odběratele na našem distribučním území ujistit, že se o ně postaráme,“ řekl HN Ladislav Kříž, mluvčí skupiny. Dodal, že aby vše proběhlo hladce, navyšuje společnost kapacity na call centrech i v zázemí, tak aby všechny úkony, které s náhlým přechodem zákazníků z krachujících společností souvisí, zvládli.

Někteří menší dodavatelé už hlásí, že nové smlouvy neuzavírají. Hodonínská firma MND, která dodává elektřinu desetitisícům zákazníků, zastavila přijímání nových. Zajistí tak co nejvýhodnější ceny těm stávajícím.

„Vzhledem k aktuální mimořádné situaci na trhu s energiemi jsme se rozhodli od 11. 9. 2021 dočasně zastavit příliv nových odběrných míst. Od 11. 9. není možné se ke Skautské energii přihlásit, pro zájemce je dostupná čekací online listina,“ stojí pak například i na webových stránkách produktu Skautská energie.