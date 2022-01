Americko-kanadská společnost Westinghouse Electric Company podepsala ve čtvrtek na ministerstvu průmyslu a obchodu memoranda o porozumění se sedmi českými firmami. Případná spolupráce se týká jak stavby nového bloku elektrárny v Dukovanech, o níž se Westinghouse uchází spolu s francouzskou EDF a jihokorejskou KHNP, tak případně dalších projektů ve střední Evropě. O reaktory Westinghousu mají například zájem Poláci. „Kdyby si naše reaktory vybrali v Česku, v Polsku, na Ukrajině a případně i ve Slovinsku, je to velký prostor pro spolupráci,“ řekl v rozhovoru pro HN Michael Coon, viceprezident Westinghousu pro nové projekty.

HN: Jak hodnotíte svoji situaci v tendru s ohledem na změnu vlády v Česku? Znamená pro vás něco tato změna?

Jsme velmi optimističtí po tom, co jsme slyšeli, jak je nová vláda velmi pozitivní ohledně energie vyráběné z jádra. Slyšeli jsme, že pan premiér zmínil jádro ve svém novoročním projevu, což ukazuje důležitost jaderného programu pro energetickou bezpečnost země. Obecně řečeno, zkoumáme možnosti v celém regionu, v Polsku, na Ukrajině, možná ve Slovinsku. Kdyby se nám podařilo prosadit v regionu s více reaktory, vidíme v tom mnoho synergie. Vidíme to optimisticky.

HN: Když hovoříte o synergiích, tak bych se zeptal na polsko-české propojení při stavbě jaderných elektráren, o němž se nedávno mluvilo. V Polsku chce ovšem stavět jaderné elektrárny na přímou objednávku stát, v Česku je zase soutěž pro polostátní firmu. Jak to lze propojit?

Dnes jsme podepsali memoranda o porozumění se sedmi českými potenciálními dodavateli. Ti by měli být schopni nás podpořit i v jiných regionech. Pokud porosteme v České republice a v celém regionu, tak nám to pomůže na celém trhu, kde nabízíme reaktor AP1000. Jsme si vědomi rozdílu tendru v Česku a toho, že v Polsku a možná na Ukrajině půjde o státní firmy. Ale tahle kombinace není neobvyklá a je to něco, s čím umíme pracovat.

