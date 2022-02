Nemovitostní fond České spořitelny (ČSNF) kupuje od skupiny KKCG Real Estate Group (REG) nákupní a administrativní komplex Bořislavka Centrum. Akvizicí fond navýšil počet budov ve své správě na 21 a hodnota jeho nemovitostního portfolia přesáhla 38 miliard korun. Vyplývá to z tiskové zprávy investiční skupiny Karla Komárka KKCG. Výši transakce strany neuvedly.

Komplex se skládá ze čtyř propojených budov ve tvaru nepravidelných skleněných krystalů. Jeho součástí je nákupní galerie s 60 obchody. Stavba komplexu trvala tři roky, otevřen byl v červnu 2021. Náklady na stavbu dosáhly více než 3,5 miliardy korun.

„Akvizice Bořislavka Centra přesně zapadá do strategie ČS nemovitostního fondu kupovat ty nejlepší budovy na trhu pronajaté renomovaným společnostem,“ uvedl Tomáš Jandík, předseda představenstva REICO investiční společnosti České spořitelny, která nemovitostní fond obhospodařuje.

Podle generálního ředitele KKCG REG Petra Pujmana byl prodejem naplněn podnikatelský plán skupiny. „Zhodnocení, kterého jsme dosáhli, je jedním z nejvyšších na domácím realitním trhu. Skupina KKCG a její dceřiné společnosti budou i nadále budovy kontrolovat a využívat formou pronájmu,“ uvedl Pujman.

Celková pronajímatelná plocha dosahuje přes 40 tisíc metrů čtverečních. Tři čtvrtiny z toho tvoří kancelářské plochy a zbytek obchodní prostory. Budova je téměř plně obsazena, mezi hlavní nájemce patří společnosti ze skupiny KKCG. Vedle samotné KKCG jde o společnosti Sazka, MND Group, Allwyn, KKCG Technology a KKCG REG. Kanceláře zde mají dlouhodobě pronajaty také společnosti Volkswagen Financial Services nebo Pražská vodohospodářská společnost.

Komplex byl postaven podle architektonického návrhu kanceláře Aulík Fišer Architekti (AFA). V listopadu 2021 byl projekt oceněn v české soutěži Best of Realty, a to v kategoriích Environmentální projekt roku a Nová administrativní centra.

Součástí strategie ČS nemovitostního fondu jsou investice do nemovitostí minimalizujících dopady na životní prostředí. Fond byl založen v únoru 2007 a je největším a zároveň nejstarším českým realitním fondem. Ke konci roku do fondu investovalo přes 103 tisíc podílníků.