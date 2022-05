Internetové obchody mají za sebou čtvrtletí, v němž jejich tržby klesly, což se naposledy stalo během recese v roce 2009. Nedaří se však hlavně velkým hráčům, tvrdí výkonný ředitel společnosti Shoptet Samuel Huba. „Mnozí totiž přepálili svá očekávání a zároveň se nepřizpůsobili nové realitě. Tím myslím hlavně neskutečně akcelerující inflaci.“ Menším společnostem se naopak podle Huby na začátku roku dařilo. Firma Shoptet pomáhá s budováním a správou internetových obchodů, kterých má v portfoliu přes třicet tisíc.

HN: Nenaráží trh e-commerce na limity, když během 1. čtvrtletí došlo k poklesu tržeb?

Ta čísla vypadají možná dramaticky, ale realita je jiná. Aktuálně tvoří e-commerce necelých patnáct procent tržeb celého retailu. Do roku 2030 se dostane zhruba na čtvrtinový podíl. Už z toho je patrné, že je stále kam růst. Nesmíme také zapomenout, že čísla reflektují i to, že kvůli problémům s dodavatelskými řetězci stále mnohé sezonní zboží pořádně neseženete. Ať už jde o kola, vybavení na zahradu nebo do domu. Do statistiky se promítlo i to, že lidé nemohou některé věci sehnat, tudíž zde chybí i ta potenciální útrata.

HN: Nepřešla část zákazníků z internetového prostředí, kde musela nakupovat během lockdownů, zpět do kamenných prodejen? Nemůže jít o dlouhodobý trend?

Část zákazníků určitě nakupuje ve svých oblíbených obchodech. O tom není pochyb. My tady v tomto ohledu vidíme dva trendy. Předně špatné výsledky v uplynulých měsících vykazují zejména velké řetězce a značky. Mnohé totiž přepálily svá očekávání a zároveň se nepřizpůsobily nové realitě. Tím myslím hlavně neskutečně akcelerující inflaci, která zaskočila mnohé. A všechny tyto problémy z poslední doby postupně dobíhají a veřejně prosakují.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 60 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.