Francouzský potravinářský gigant a největší světový výrobce jogurtů Danone omezuje rozmanitost produktů, které prodává. Agentuře Reuters to řekla vedoucí globálního prodeje firmy Ayla Zizová. Společnost je podle ní nucena reagovat na růst cen ropy a papíru a na měnící se návyky spotřebitelů, kteří kvůli zdražování, způsobenému vyššími cenami dopravy po koronavirové pandemii a ruskou válkou na Ukrajině, omezují nákupy.

Zizová uvedla, že Danone chce "zůstat konkurenceschopné", takže neomezuje slevové akce, ale místo toho prodává méně typů produktů, což mu také pomůže ušetřit náklady na logistiku. Firma podle ní omezuje takzvané "skladové jednotky" (SKU), což znamená, že některé supermarkety by měly dostávat výrobky s méně druhy příchutí a menší výběr velikostí balení. Společnost nyní jedná s jednotlivými zákazníky, aby vyhodnotila, které SKU ukončit.

Spotřebitelské společnosti jako Danone vyrábějí mnoho verzí stejného produktu – od velkých a malých kelímků stejného jogurtu po různé příchutě a množstevní balení. Zjednodušení sortimentu by mohlo znamenat, že některé z nich by mohly být obětovány, aby bylo pro maloobchodníky levnější je skladovat a spravovat menší a méně složité skladové zásoby. Supermarkety by tak mohly na skladování, sledování a přepravu produktů vynakládat méně peněz.

Výrobci potravin vedou se supermarkety od loňského roku rozhovory o cenách. Diskuse jsou obzvláště tvrdé v Evropě, protože zdejší náklady na dopravu se vyšplhaly na rekordní výši. Britský potravinářský řetězec Tesco v pátek uvedl, že někteří Britové kvůli růstu životních nákladů nakupují méně či častěji přechází na levnější produkty jeho vlastní značky. Některé obchody s potravinami řadu výrobků z pultů už letos odstranily, protože si je dál nemohly dovolit prodávat.