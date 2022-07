Se vstupem Andreje Babiše do politiky doba velkých nákupů firem typu německých pekáren Lieken v Agrofertu skončila. Miliardy mířily spíš do investic uvnitř podniků, případně se přikupovaly podíly v zemědělských společnostech či půda. Teď má ale centrála na Chodově rozpracované dvě významné transakce. Jednou je minulý měsíc oznámený záměr koupit za 20 miliard korun dusíkatou divizi rakouské skupiny Borealis. Šlo by o největší transakci v historii Agrofertu.

Zároveň se ale koncern cílově vlastněný expremiérem a šéfem hnutí ANO Babišem snaží ulovit jiný cíl, který by ho katapultoval mezi nejvýznamnější hráče v českém, a tedy i světovém chmelařském byznysu. Podle informací HN je totiž na prodej zemědělská společnost Top Hop, která vyprodukuje zhruba čtvrtinu chmele v Česku. A hlavním zájemcem je právě Agrofert.

Zajímavá je i odhadovaná výše transakce – podle dvou zdrojů HN by mohla atakovat jednu miliardu korun. Firma je dlouhodobě zisková, polovinu z více než tří tisíc hektarů obhospodařovaných polí (zhruba pětinu tvoří chmelnice) vlastní, poptávka po chmelu je stabilní.

Tím se dostáváme k další zajímavosti. Top Hop je podle zdrojů z oboru klíčovým dodavatelem chmele pro Plzeňský Prazdroj a nahradit ho prý prakticky nelze. Změnilo by to údajně chuť plzně – a to si celosvětově nejznámější a se Škoda Auto nejhodnotnější česká značka (patrně i proto o Prazdroj před šesti lety stál i Petr Kellner) nemůže dovolit.

Zajímavé také bude sledovat, jak by na to, že by chmel do Prazdroje dodával Babišův Agrofert, reagovali domácí zákazníci. V zahraničí to bude všem fuk, ale v Česku není úplně málo lidí, kteří cíleně bojkotují „agrofertí“ produkci v potravinách.

Výběr týdne

Výrazně vyšší daň z piva?

Zůstaňme ještě u piva. V Evropské unii se vyjednává o sjednocení způsobu, jakým se daní alkohol. Teď se používá jiný výpočet pro pivo, víno nebo pálenky. Nově by ale mělo při zdanění rozhodovat, kolik procent alkoholu nápoj obsahuje. A to se nelíbí pivovarům, protože daň z piva by mohla rapidně vzrůst.

Ceny bytů po letech otáčí směr

Místo dvaceti zájemců se realitním makléřům hlásí o byt jen tři. Ubyli hlavně lidé financující nákupy hypotékami. Investoři zase vyčkávají, zda jim prodávající nenabídnou výraznější slevy. To vše tlačí ceny bytů dolů.

Češi, milovníci SUV

Podíl SUV na celkových prodejích nových osobních aut v Česku dosáhl nového rekordu. Je to už každé druhé koupené auto. To ale také znamená, že rostou i průměrné emise.

Padající německý obr

Německo se snaží zabránit „plynařským Lehman Brothers“. Do padajícího obra Uniper nalije miliardy eur.

Dobrá zpráva z českých polí

Začaly žně, a tak se pojďme podívat na odhady sklizní. Vypadají dobře. Sklizeň pšenice má být šestá největší od konce druhé světové války. Úspěšná bude i úroda brambor. Ve statistikách lze najít i odlehčenější věci – třeba odpověď na otázku, zda platí údajné japonské přísloví „Kolik třešní, tolik višní“ z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. Faktem je, že letos by se v Česku mělo urodit téměř dvakrát více višní než třešní.

Gazprom sabotuje plnění českého plynového zásobníku

Místo Gazpromu začne plnit plynový zásobník v Dambořicích ČEZ. Domluvil se na tom Karel Komárek s českou vládou. Ruská firma ho totiž nechává prázdný. Zároveň si projděte infografiku, jak plní jednotlivé země své zásobníky a na jak dlouho jim zásoby vydrží.

Napětí mezi Ruskem a Kazachstánem roste

V posledních týdnech téměř každý den přicházejí zprávy o napětí mezi Ruskem a Kazachstánem, které stojí za pozornost a jež ukazují stále se zhoršující vztahy mezi oběma zeměmi. Kazachstánský prezident Kasym-Žomart Tokajev nechce uznat separatistické republiky na východě Ukrajiny, Vladimir Putin v projevech opakovaně komolí jeho jméno. Kazachstán nabídne víc ropy a plynu evropským zemím, záhy ruský soud rozhodne pozastavit na 30 dnů činnost důležitého ropovodu kvůli možnému poškozování životního prostředí. Tokajev následně oznámil, že je „jiná doba“ a chce snížit závislost na Rusku.

Krachů firem překvapivě ubylo

Zajímavé jsou i údaje o insolvencích za uplynulý půlrok. Krachuje méně firem. To je dobrá zpráva, ale podle odborníků bude hůř.

„Naše továrny jsou spalovny na peníze“

Elon Musk se zlobí a měl v poslední době několik silných výroků směrem k výrobě Tesly. Jeden příklad: „Z nových továren se staly obří pece, kde v plamenech končí miliardy dolarů.“ Proč tomu tak je, se dočtete zde.

Nejpovedenější rekonstrukce pivovarů

Tady je pár tipů na letní výlety. Podívejte se na nejpovedenější rekonstrukce českých pivovarů.

Další srovnávací reklama

Zajímavé věci se dějí i v reklamě. Nejprve Tesco udělalo srovnávací reklamu s Rohlík.cz. Než stačil rozhodnout soud o předběžném opatření, Tesco kampaň ukončilo. Zároveň Lidl spustil kampaň, ve které srovnává své privátní značky s nejznámějšími brandy jako Lindt nebo Barilla. Srovnávací reklama je přitom v Česku chůzí po tenkém ledě. Dalo by se to shrnout větou „je zakázaná, ale …“.

Keňa, nová květinová velmoc

Přečtěte si reportáž o květinovém byznysu v Keni, který tam zaměstnává na půl milionu lidí. Dodává i růže do obchodů v Česku.

„Turisty chceme, ale zase ne moc“

Zálivy u Marseille nebo Benátky omezují počty návštěvníků.

Naděje pro spalovací motory?

Petrolejáři věří syntetickým palivům, možnému spasiteli českého autolandu.