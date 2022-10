Když loni 13. října oznámil dodavatel elektřiny a plynu Bohemia Energy podnikatele Jiřího Písaříka, že energie moc podražily, takže na jejich nákup už nemá firma peníze, a proto téměř milionu svých zákazníků už žádné levné energie nedodá, strhl se oprávněný poprask. Lidé, kteří měli od Písaříka smlouvy na dodávku samotné elektřiny (bez dalších poplatků) dejme tomu za 60 eur za megawatthodinu, museli ze dne na den platit aktuální ceny. A ty byly tehdy dvojnásobné, tedy kolem 120 eur.

Podobné relace byly i v případě plynu. Alena Schillerová z ANO, tehdejší ministryně financí, týden na to oznámila, že všem snižuje na listopad a prosinec DPH u energií z 21 procent na nulu. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček pak podal na Bohemia Energy kvůli podezření z podvodného jednání trestní oznámení. A premiér Andrej Babiš mluvil o hromadné žalobě.

Pak byly volby, hyperaktivní hnutí ANO vypadlo z vlády a nastoupil pětikoaliční kabinet Petra Fialy (ODS). Nový ministr financí Zbyněk Stanjura další plošné odpouštění DPH odmítl – a analýza, kterou si resort zadal, ukázala, že odpuštění DPH kvůli drahotě bylo neoprávněné.

Policie si mezitím dělala analýzy, co vlastně Bohemia Energy provedla. Doposud nepřišla na to, že by porušila zákon. A žádná hromadná žaloba se také nekoná. Zákon, aby vůbec bylo možné podat na někoho v Česku hromadnou žalobu, neexistoval ani v době, kdy byl Babiš premiér – a neexistuje ani dnes.

Nový ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) pak přišel po Novém roce se silnou kritikou Energetického regulačního úřadu za to, že nekontroloval obchodníky s energiemi typu Bohemia Energy. Tedy jejich praxi, že naslibují lidem nízké ceny na roky dopředu, ale nakoupí si jen část energií a se zbytkem spekulují na burze. Na všechnu energii za fixované ceny, kterou slíbili svým klientům, pak při rychlejším růstu cen vůbec nemají peníze. Takže jen vrátí licenci, ukončí dodávku a jdou domů. Podle zákona je to přitom v pořádku. „Musíme se zamyslet nad tím, jestli ta regulace energetického trhu je dostatečná, zejména v oblasti ochrany spotřebitele,“ uvedl v lednu Síkela. Do 14 dnů si tehdy vyžádal od ERÚ návrhy, jak regulaci trhu změnit.

Jistě, v únoru začala válka na Ukrajině a energetika se propadla do ještě větší deprese. Vláda měla a má spoustu starostí, jak ceny energií utržené ze řetězu krotit a kde vzít stovky miliard korun na jejich potřebné dotace skoro pro všechny.

V té vřavě se tak nějak zapomnělo na to, že se měl udělat velmi rychle „lex Písařík“, aby se tyto situace nemohly opakovat. Některé firmy tak podobné praktiky používají dál. Bývalí klienti Bohemia Energy nicméně mohou brát jako jistou satisfakci příliš volného trhu alespoň to, že Písařík dodávky ukončil tak rychle. Zatímco tehdy byla na trhu cena elektřiny dvojnásobná, dnes už je trojnásobná.

Výběr týdne

Dcera Metrostavu může do veřejných zakázek

Stavební firma MI Roads, za níž stojí společnost Metrostav, bude moci i nadále získávat veřejné zakázky. Vyplývá to z předběžného stanoviska právníků, které stát oslovil s žádostí o analýzu, zda je počínání Metrostavu v pořádku. Podle konkurenčních stavebních podniků Skanska, Vinci, Strabag a Colas jde totiž o způsob, jakým Metrostav obchází trest uložený letos v červnu soudem.

Platit v eurech, prosím

Česko sice euro nepřijalo a hýčká si svoji korunu, podnikatelé ale používají společnou evropskou měnu čím dál víc. Důvodem jsou výhodnější úvěry v eurech, kvůli kterým potřebují mít i tržby v této měně. Například developer Marcel Soural z firmy Trigema bude ve svém novém domě v Karlíně vybírat od lidí v eurech i nájmy.

Pětistovka jako živá voda

Je zajímavé, jak některým lidem dokážou peníze zatemnit mozek. A nemusí jich být ani moc. „Když mi dají očuchat pětistovku, ožívám,“ přepsali policisté do obvinění výrok brněnského politika ODS, který údajně řídil machinace s městskými byty v moravské metropoli.

Dotační pokušení

Hamižnost zdaleka nepostihuje jen politiky. Protože když se sejdou chemik, technolog a směnárník a uvidí dotace na výzkum, všechno se nějak zvrtne.

Právo na home office

Absurdní, byrokratický nebo administrativně náročný. Tak častují úřady a podnikatelské svazy návrh novely zákoníku práce z dílny lidoveckého ministra Mariana Jurečky. Novela obsahuje například to, že pečující o dítě do 15 let nebo těhotné zaměstnankyně budou mít právo na práci z domova. A za home office by měl také nově zaměstnavatel hradit zaměstnanci náklady.

Boj o maso na kostře Sberbank

Bitva o rozdělení alespoň části z dlužných 60 miliard korun po padlé české odnoži ruské Sberbank trvala na poslední schůzi věřitelů dvacet hodin. Nakonec skončila drtivým vítězstvím největšího věřitele Garančního systému finančního trhu, kterého podporovala ČNB a správkyně Jiřina Lužová.

Najdi v rozpočtu dividendu ČEZ!

Vyplatí příští rok ČEZ vysokou dividendu? Návrh státního rozpočtu na rok 2023 naznačuje, že ano.