Ceny elektřiny meziročně spadly skoro o 40 procent a celkově ceny v ekonomice začaly v říjnu klesat, hlásí čtvrteční zpráva o inflaci od Českého statistického úřadu. Jedna z klíčových makroekonomických statistik, která ovlivňuje miliardy korun téměř každého, kdo přijde do styku s českou korunou.

Že vám to přijde divné? Ono to divné je. A zároveň nešťastné, protože statistici sice postupovali při výpočtech správně, ale veřejnost bude zmatená.

Může za to započtení výplaty takzvaného úsporného tarifu a odpuštění poplatků za podporované zdroje energie. To způsobilo takové odklonění statistiky od reálného vývoje, jaký Česko ještě nezažilo. Protože statistici vypočetli i variantu bez započtení úsporného tarifu. A vše hned vypadá jinak – ceny by dál jako celek meziměsíčně rostly o 1,6 procenta (místo poklesu 1,4 procenta), meziročně by u ceny elektřiny místo -38 procent bylo +35 procent.

Ještě jeden pohled z jiného úhlu – nikdy v historii České republiky nepadaly ceny tak moc z měsíce na měsíc jako teď. Jde podle statistiky o naprosto pravdivé tvrzení, ale tak nějak všichni cítíme, že to tak vůbec není.

Vůbec statistikům tuto situaci nezávidím. Jak ve svém komentáři upozorňuje kolega Luděk Vainert, i šéf měnové sekce Petr Král před týdnem pronesl, že podle něj úsporný tarif ceny ve spotřebním koši neovlivní.

Ale bylo možné zmatení přece jen trochu víc zmírnit. Zpráva statistiků sice obsahuje odkaz na „Poznámku“ (která zabírá zhruba jednu stranu A4 vysvětlení, proč postupovali, jak postupovali). Na konci má i výše zmíněný „očištěný“ výpočet. Za mě by byla vhodnější cesta dopředu informovat, že ve čtvrtek úřad zveřejní čísla, která budou složitější, než bývá běžné, a při nepochopení by mohla velmi mást. A svolat mimořádně velkou tiskovou konferenci a na ní vysvětlovat. Protože důvěra ve statistické údaje a aby čísla co nejvěrněji odrážela realitu, jsou v této době možná ještě potřebnější než v klidných časech.

V tomto případě je paradoxně dobře, že český kapitálový trh není tak rozvinutý jako na Západě. Protože zpráva o inflaci v USA naprosto ovládla akciové trhy. V poslední době není člověk zvyklý při pohledu na akciové trhy na zelenou barvu, ve čtvrtek ale svítila hodně sytě. Protože právě zpráva o inflaci byla hlavním důvodem, proč to byl nejlepší den pro americké trhy za poslední dva roky. V Česku inflace s pražskou burzou rozhodně tak nehýbe.

Kdo ale výsledky statistiky za říjen pocítí, jsou tisíce držitelů protiinflačních dluhopisů. Zhruba před rokem o ně vrcholil zájem, jen v poslední vlně si je koupili lidé za 41 miliard korun. A u nich se roční úrok vypočítá právě podle říjnové inflace. Takže namísto úroku téměř 19 % bude 15,1 %. Celkově si lidé nakoupili dluhopisy za 80 miliard korun, téměř všechny protiinflační. Letos tak stát zaplatí o 2,8 miliardy méně, než pokud by se úsporný tarif do statistiky nepočítal.

Takže střadatel, který nakoupil protiinflační dluhopis za půl milionu korun, což je horní limit pro bezsankční předčasné splacení dluhopisu, a nechá si ho už nyní vyplatit (jinými slovy využije předčasného splacení), dostane letos o 17 500 korun méně. A to už zabolí/naštve. Dobrá zpráva je, že příští rok, pokud se něco mimořádného nestane, by se měla situace srovnat a vykompenzovat. Ale kdo už si zažádal o vyplacení, ten se toho už nedočká.

Výběr týdne

Mnohamiliardový obchod

Chystá se obří transakce až za desítky miliard. Na prodej je přerovský výrobce optických přístrojů Meopta. A mezi možné vážné uchazeče, o nichž se na trhu hovoří, patří německá společnost Carl Zeiss.

Strnad dál loví v Chorvatsku

Jaroslav Strnad podal nabídku zhruba půl miliardy korun za většinový podíl v jedné z nejstarších loděnic světa – Uljanik v chorvatské Pule.

Čím dál schopnější roboti

V týdnu jsem se doma kochal tím, jak se učí robotický vysavač přejet vysoký práh a pak si to zapamatuje. A to asi bude stále nižší level oproti tomu, jak dopředu postupují roboti ve skladech. Včetně těch českých.

Podvodů přibývá

Předvánoční nákupy lákají online podvodníky. Na účty stále častěji útočí falešní dopravci.

Byty zlevňují, slevy na kanceláře

Velké vystřízlivění na realitním trhu. Prodat byt trvá měsíce a zlevňování zrychluje. V případě kanceláří taky dochází ke slevám. V Praze mohou nájemci kanceláří ušetřit až 35 procent ze smluveného nájemného, dříve to byla jen pětina.

Zápisník solárníka

Kolega Ota Schön se letos pustil do projektu solární elektrárny na střeše svého domu a píše o tom seriál. Je to „must read“ pro všechny, kdo o tom uvažují. Tento týden vydal už desátý díl, ve kterém řeší problémy s připojením do distribuční sítě.

Zájem o soláry

A ještě jednou zůstaňme u solární energie. Solárníci chtějí připojit tolik elektráren, že by pokryli čtvrtinu spotřeby Česka. Dohromady mají zažádáno už o sedminásobek současného výkonu.

Jak se žije Čechům v Silicon Valley

Miliony ročně, spousta benefitů, ale i práce do vyčerpání: to vše obnáší práce IT pupku světa.