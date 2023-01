Pocovidový propad internetového nakupování jako by se doručování potravin netýkal. Online supermarket Rohlík, dominantní hráč zdejšího trhu, loni vyrostl o 33 procent na obrat 574 milionů eur (13,5 miliardy korun). Kromě Česka společnost působí v dalších čtyřech evropských zemích.

Dopady inflace a nejistoty související s válkou na Ukrajině se ale do byznysu Rohlíku silně promítly. „Ve druhé polovině roku jsme se začali soustředit na profitabilitu. Jsou to střední desítky milionů eur, které Rohlík.cz vydělá,“ prohlásil Tomáš Čupr, zakladatel a největší akcionář firmy.

Rohlík v roce 2022 přilákal 1,5 milionu zákazníků, prodal jim 11 milionů objednávek a ve čtvrtém čtvrtletí přidal k dosavadním provozům i Frankfurt a Bukurešť.

Konkrétní číslo hospodářského výsledku za celou Rohlik Group Čupr nezveřejnil. Podle jeho slov je firma zisková v Česku a také těsně v Maďarsku, celkově je však v provozní ztrátě, protože mohutně investuje do automatizace skladových procesů a expanze. „A to něco stojí. Kdybyste se dívali na první roky Facebooku, Googlu či Amazonu, tak by to to kvůli ztrátě mohlo vypadat, že zítra ty firmy přestanou existovat. Ale tak to není, je to investice do růstu,“ komentoval to Čupr.

Rohlík se v pilotním provozu rozbíhá také v Miláně. Ostré spuštění ale firma ještě pozdržela. „Hledáme tam naši unikátní pozici, abychom si byli jistí, že máme správný product-market fit,“ pomohl si anglickým výrazem Čupr a dodal, že letos by se měla služba Rohlíku měla spustit také v Madridu.

Kromě těchto dvou měst by měl být Rohlík do konce tohoto roku ziskový ve všech místech, kde působí. „Cílem roku 2023 je efektivita a profitabilita. To neznamená, že budeme růst pomalu. Chceme zopakovat růst z loňského roku, aspoň 33 procent, a vyrůst na více než tři čtvrtě miliardy eur v obratu,“ vyhlásil Čupr.

Rohlíku k tomu má pomoct i nově zajištěné financování od konsorcia tří bank – ČS, J&T Banka a BNP Paribas. Ty Rohlíku půjčily 45 milionů eur, což Čupr popisuje jako další posílení stability firmy: „To, že mladá a ryze česká firma dokáže získat takový kapitál, boří dosavadní představy bankovního financování.“

Rohlík, založený v roce 2014, se předloni stal prvním českým jednorožcem, tedy mladou firmou s hodnotou přesahující miliardu dolarů. Loni v létě v rámci tzv. investičního kola D do něj přiteklo dalších 220 milionů eur, tedy 5,4 miliardy korun. Byla to jedna ze tří nejvyšších investic do českých start-upů, která hodnotu firmy podle informací HN posunula na 1,6 miliardy dolarů.

Celkové financování Rohlik Group tím přesáhlo 500 milionů eur. Čuprovi po této investici patří podíl 44,79 procenta a nadále je největším akcionářem společnosti.