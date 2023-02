Investiční firma Berkshire Hathaway miliardáře Warrena Buffetta měla loni rekordní provozní zisk, přestože kurzové ztráty a nižší zisky z investic způsobily firmě pokles ve čtvrtém čtvrtletí. Provozní zisk loni stoupl o 12 procent na 30,8 miliardy dolarů (690,5 miliardy korun), oznámila společnost ve svém prohlášení.

Berkshire za celý rok vykázal čistou ztrátu 22,82 miliardy dolarů po zisku 89,8 miliard dolarů zejména kvůli papírovému poklesu hodnoty akcií v držení. Buffett však považuje čistý zisk za zavádějící ukazatel výkonnosti, protože zahrnuje zisky a ztráty z vlastnictví akcií jako Apple a Bank of America, bez ohledu na to, co Berkshire nakupuje nebo prodává. Provozní zisk nezahrnuje kapitálové zisky nebo ztráty. Firma také za celý rok také firma odkoupila vlastní akcie za 7,9 miliardy USD.

Buffett ve svém výročním odpise akcionářům označil loňský rok za dobrý pro Berskhire, když desítky podniků v konglomerátu vytvořily provozní zisk navzdory vysoké inflaci a narušení dodavatelského řetězce. Naznačil také, že neztratil nic ze své trvalé důvěry v ekonomiku USA a ve svoji společnost.

V samotném čtvrtém čtvrtletí provozní zisk klesl o osm procent na 6,71 miliardy USD. Čistý zisk se snížil o 54 procent na 18,16 miliardy USD.

Skupina Berkshire Hathaway ovládá desítky dceřiných společností, které podnikají v různých odvětvích. Vlastní rovněž významné podíly v řadě známých firem, například v největším světovém výrobci nealkoholických nápojů Coca-Cola či v technologické společnosti Apple.

Dvaadevadesátiletý Buffett je pravděpodobně nejslavnějším žijícím americkým investorem a díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku Věštec z Omahy. Časopis Forbes odhaduje hodnotu jeho majetku na 106 miliard USD, což z něj dělá pátého nejbohatšího člověka na světě. Agentura Reuters upozornila, že každý, kdo u společnosti Berkshire setrval v letech 1965 až 2022, zaznamenal zhodnocení svých akcií o 3 787 464 procent. Akciový index Standard & Poor's 500 za toto období vzrostl včetně dividend o 24 708 procent.

