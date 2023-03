Po posledních dvou úspěšných sezonách, kdy West Ham United atakoval nejvyšší příčky ve fotbalové Premier League a dostal se do evropských pohárů, je pro něj letošní ročník pohromou. Po víkendovém kole a další ostudné porážce je tradiční londýnský klub pouhý bod nad pásmem sestupu do nižší soutěže.

To však nijak neodrazuje Daniela Křetínského od snahy získat ve West Hamu majoritní podíl. Specializovaný server Football Insider přišel s informací, že český miliardář, kterému momentálně patří 27 procent v klubu, chce ještě během této sezony navýšit svůj podíl na 52 procent. Měl by k tomu vést odkup podílu nedávno zesnulého akcionáře Davida Golda. Jeho čtvrtinový podíl by měl mít podle serveru hodnotu 150 milionů liber (3,9 miliardy korun).