Česko razantně brojí proti emisní normě Euro 7 a přidávají se k němu i další státy. Ve Štrasburku se sešli ministři dopravy z některých členských států EU, kam je svolal právě ten český Martin Kupka (ODS). Po jednání Kupka prohlásil, že navržená norma je podle něj nerealistická a může mít i negativní dopad na životní prostředí. Kvůli emisní normě, která má vejít v platnost už v polovině roku 2025, podle něj hrozí, že ještě více zestárne vozový park v Česku, protože lidé budou auta déle držet. A to taková auta, která splňují mnohem starší emisní limity.

„Výsledek jednání je pro Česko zcela pozitivní. Vytvořili jsme silné spojenectví pro rozumnější podobu Eura 7 a odmítnutí současného návrhu. Odložení návrhu je za nás naprosto nezbytný požadavek, ten současný návrh by byl vážným útokem na pracovní trh a ohrozilo by to celý autoprůmysl v Česku,“ řekl HN Kupka.