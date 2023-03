Palivo pro Jadernou elektrárnu Dukovany bude od příštího roku nově dodávat americká firma Westinghouse. Objem zakázky bude podle energetické firmy ČEZ, která elektrárnu provozuje, v jednotkách miliard korun. Do Dukovan palivo dříve dodávala ruská firma TVEL, společnost ČEZ se však rozhodla dodavatele změnit z bezpečnostních důvodů po loňském napadení Ukrajiny Ruskem. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že pro Česko je strategickým zájmem zbavit se závislosti na Rusku.

Ředitel divize jaderná energetika v ČEZ Bohdan Zronek na dotaz ČTK sdělil, že americké palivo se příliš neliší od ruského. Jaderný vědec Radek Škoda pro ČTK dodal, že výměna dodavatele paliva neohrozí bezpečnost elektrárny. Cenou za výměnu dodavatele jaderného paliva budou však podle něho pro ČEZ patrně vyšší náklady a mírně horší parametry paliva. Americké palivo ještě musí posoudit Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Westinghouse má jaderné palivo dodávat do Dukovan od začátku roku 2024. Délka kontraktu bude podle ČEZ záviset na počtu výměn paliva, minimální doba je ale sedm let. "Řádově jsou to jednotky miliard korun," uvedl Zronek k objemu zakázky. Konkrétnější být podle něj firma nemůže.

Dosud se v dukovanské elektrárně používalo palivo od ruské firmy TVEL, která spadá do ruského státního holdingu Rosatom. Ruský dodavatel zásoboval Dukovany od začátku provozu elektrárny, tedy téměř 40 let. Smlouva s TVEL byla sice uzavřena až do konce provozu současných bloků elektrárny, průběžně však musela být prodlužována formou dodatků ke smlouvě. To se nyní nestalo, a kontrakt tak vypršel. Pro změnu dodavatele se firma ČEZ rozhodla, když loni v únoru zahájilo Rusko vojenský útok na Ukrajinu.

Premiér Fiala po dnešním jednání vlády v Jeseníku řekl, že pro Česko je strategickým zájmem, aby se zbavilo závislosti na dodávkách z Ruska. "Děláme kroky, abychom v Temelíně a Dukovanech na ruském palivu závislí nebyli. Současně máme dostatečné zásoby, abychom mohli přechod uskutečnit," uvedl. Westinghouse bude společně s francouzskou firmou Framatome dodávat od příštího roku jaderné palivo i do elektrárny v Temelíně.

Dosud se hovořilo o tom, že neexistuje žádná alternativa ruského paliva pro dukovanský typ reaktorů. Podle ČEZ však Westinghouse v poslední době urychlil vývoj a je při vyloučení ruské společnosti TVEL jedinou firmou, která je nyní schopna palivo pro Dukovany dodat. "Dochází k dalšímu výraznému posílení energetické bezpečnosti," řekl předseda představenstva a generální ředitel skupiny ČEZ Daniel Beneš.

Nové palivo se podle šéfa jaderné divize ČEZ Zronka nebude výrazně lišit od předchozího ruského. "Palivo od Westinghouse je kompatibilní s ruským palivem. Liší se jen v některých technických detailech, jako je například konstrukce distančních mřížek," doplnil.

Jaderný vědec Radek Škoda však uvedl, že cenou za výměnu dodavatele jaderného paliva budou pro ČEZ patrně vyšší náklady a mírně horší parametry paliva. Bezpečnost provozu elektrárny to však podle něj neohrozí. "Ruské palivo je provozně lepší než americké, ale i americké je velmi bezpečné a ozkoušené," řekl. Zároveň připomněl, že v současnosti se v Česku i v zahraničí provádějí výpočty a studie, které bezpečnost zaručí.

Český fyzik se neobává ani případné poruchovosti, kterou v minulosti trpěla další česká jaderná elektrárna v Temelíně v době, kdy tam dodával palivo právě Westinghouse. "Oproti Temelínu v Dukovanech nehrozí prohýbání kazet, neboť toto palivo vver440 je oproti vver1000 výrazně bytelnější," řekl.

Americké palivo ještě musí posoudit Státní úřad pro jadernou bezpečnost. "Tyto aktivity už jsme zahájili a směřujeme k předpokládanému termínu zavezení," doplnil Zronek.

Westinghouse je rovněž jedním z uchazečů o stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. Ten by měl být dokončen v roce 2036. Dalšími zájemci o stavbu jsou francouzská společnost EDF a jihokorejská firma KHNP. ČEZ v současnosti vyhodnocuje jejich nabídky.