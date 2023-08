Sněmovna v úterý pozdě večer schválila v prvním čtení změnu zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Z celkem 315 bodů novely se poslanci zasekli na jediném, a sice sporném paragrafu nazývaném lex ČEZ II. Právě ten by mohl položit základ k rozdělení a zestátnění energetické společnosti formou, proti které se vehementně brání minoritní akcionáři. Podle návrhu by totiž pro rozdělení společnosti stačil souhlas pouze 75 procent akcionářů při dvoutřetinové účasti na valné hromadě. Z toho vychází, že držitel pouhých 51 procent cenných papírů by mohl výrazně omezit zbývající akcionáře. To kritici považují až za přílišný zásah do majetkových práv, který je navíc protiústavní.

Investor Radim Dohnal ze společnosti Capitalinked nevěří, že zákon v navržené podobě nakonec projde ani že výrobní zdroje ČEZ nakonec opravdu převezme stát. „Zestátnění povede akorát k poškození energetického trhu, zničení pražské burzy a růstu korupce. Těmto tlakům se musíme bránit,“ říká Dohnal.

Říkáte o sobě, že jste občasný investor ČEZ. Jak hodnotíte záměry státu jednak na transformaci firmy a pak také způsob, jakým by to mělo proběhnout, tedy skrze takzvaný lex ČEZ II?

Obojí hodnotím velmi kriticky. Zestátnění je zbytečné, nesmyslné a pozdní. Pokud se to mělo udělat, tak výrazně dříve a nečekat, až se akcie dostanou tak vysoko. Snažím se na to totiž dívat ne z pohledu minoritářů, ale z pohledu zájmů státu a veřejných financí. A má hlavní námitka je, že státní ČEZ prostě nebude fungovat.

