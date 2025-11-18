Před pár lety hlásaly titulky odborných i populárních textů o energetice blížící se „peak oil“. Tedy okamžik, kdy světová poptávka po fosilních palivech dosáhne vrcholu a začne klesat. Současná realita je však jiná. Mezinárodní agentura pro energii (IEA) ve své zprávě World Energy Outlook 2025 říká, že pokud se nezmění aktuální kurz, spotřeba ropy i zemního plynu poroste ještě nejméně 25 let. A s ní i množství emisí skleníkových plynů.
„Klimatická změna ztrácí prioritu. A to velmi rychle,“ popisuje šéf IEA Fatih Birol. Agentura po několika letech zařadila do své zprávy scénář, v němž vlády nechají v platnosti současná pravidla a nepřijmou vůbec žádné nové kroky k dekarbonizaci.
Co se dočtete dál
- Jak se bude vyvíjet poptávka po fosilních palivech a kdy přijde „peak oil“.
- Co je za předpověďmi vyšší potřeby ropy a zemního plynu.
- Proč obnovitelných zdrojů přibývá pomalým tempem.
- Co může svět udělat, aby snižoval emise.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.