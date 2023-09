Dotace spojené s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a některých tepláren by podle ministerstva průmyslu a obchodu měl i v příštím roce platit stát. Návrh odeslal resort ministra Jozefa Síkely (za STAN) na vládu, kabinet by ho měl projednat 27. září. Ekonomickému deníku to potvrdil pověřený ředitel sekce energetiky na ministerstvu průmyslu a obchodu René Neděla. Celkem jde podle odhadu Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o částku 36 miliard korun.

S návrhem však nesouhlasí ministerstvo financí. Jak už dříve informovaly HN, ministerstvo pod vedením Zbyňka Stanjury (ODS) chce na podporu poslat jen 8,5 miliardy, což znamená, že zbytek nákladů by zaplatili odběratelé a firmy. Jedná se tedy o materiál s rozporem, podotkl server.

Podle návrhu ministerstva průmyslu by vícenáklady, podobně jako v letošním roce, naopak lidé a firmy hradit v cenách elektřiny neměli. Tím ušetří 495 korun bez DPH na každou spotřebovanou megawatthodinu. Lze říct, že jde o přetahovanou mezi oběma resorty, která trvá již několik měsíců. Ministerstvo průmyslu původně v červenci navrhlo, ať polovinu nákladů v příštím roce uhradí stát z rozpočtu a druhou polovinu platí spotřebitelé v cenách elektřiny.

I tento návrh napadlo ministerstvo financí s argumentem, že je pro těžce deficitní státní rozpočet příliš nákladný. To následně v návrhu státního rozpočtu vyčlenilo na dotaci jen 8,5 miliardy. Jde v zásadě o minimální částku. Pro platbu na straně spotřebitelů totiž platí právě strop 495 korun na megawatthodinu. A pokud stát nechce limit rušit, musí doplatit aspoň pár miliard.

Vláda musí objem peněz určený na financování podporovaných zdrojů energie schválit do 30. září, aby následně mohl ERÚ stanovit výši poplatku, který budou v následujícím roce zákazníci hradit. Pokud vláda schválí návrh ministerstva průmyslu beze změny, tak zákazníci nebudou doplácet nic. Zůstane tedy zachován „protikrizový“ stav zavedený v říjnu 2022, kdy náklady zcela hradí stát z rozpočtu.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) však chce objem podpory pro obnovitelné zdroje energie pro příští rok snížit. Na konci srpna v pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že v příštím roce by se měl vrátit systém z předchozích let, kdy byly platby rozděleny mezi stát a odběratele. Vyslovil se také pro to, aby se na platbách ve větší míře než dosud podílel průmysl. Firmy totiž platily méně než domácnosti. Dodal tehdy, že zatím však není zřejmé, jakým to bude systémem.