V Šáreckém údolí na severním okraji Prahy se v krásně zrenovovaném statku usadil muž, který by bezpečně patřil do stovky nejbohatších Čechů – kdyby byl Čech. Henry McGovern je Američan ze Severní Karolíny, který se po pádu železné opony přestěhoval do Polska, našel si tam manželku a proměnil středoevropskou gastronomickou scénu jako nikdo jiný. Společnost AmRest, kterou založil a čtvrt století vedl, ovládla většinu fastfoodového trhu u nás i v okolních zemích – díky němu Češi objevili značky jako Starbucks, Burger King nebo KFC.

Teď buduje novou skupinu nazvanou McWin Partners. Má významné podíly v restauracích L’Osteria, Vapiano, Gail’s či Dean & David, které dají dohromady už přes 1500 poboček. Navíc přes společnost Rex Concepts CEE vlastní pro Česko a okolí master franšízu fastfoodového řetězce Popeyes a bude u nás otevírat další pobočky Burger Kingu.

Co se dočtete dál Jak se stalo, že jako Američan řídí svůj byznys z Prahy.

Jak se mu podařilo vybudovat AmRest.

Kam investuje peníze vydělané jeho prodejem.

V čem vidí budoucnost potravinářského průmyslu.