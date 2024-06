Na letošní dovolenou si můžete s sebou vzít pomocníka, který bude doslova vždy po ruce, ale nemusíte za něj platit ubytování, cestu ani jídlo. Jde o Gemini, resp. chytrého asistenta od Googlu, dostupného na webové adrese http://gemini.google.com. Zároveň je nově dostupný jako samostatná aplikace pro Android nebo funkce v Google aplikaci pro iOS.

Natrénovaný model poradí s běžnými otázkami a u těch složitějších si umí dopomoci díky Gemini Rozšíření (Gemini Extension), přes které se napojí na další zdroje, jako je vyhledávač letenek, ubytování, nebo si dohledá informace ve vašem Gmailu či v Disku Google.

Ukážeme si proto užitečné příkazy (či prompty), které se vám pro začátek budou hodit.

Při plánování se můžete zeptat na počasí (Jaké počasí bude příští týden v Telči?), co si vzít s sebou na zahraniční dovolenou (Jedeme na dovolenou do Turecka, co bych si měl s sebou vzít?), na naplánování cesty včetně nalezení ubytování (Jaká je nejlepší cesta autem z Prahy do Mnichova? Najdi mi v Mnichově ubytování na říjen pro čtyřčlennou rodinu do 200 Euro na noc.) nebo na vyhledávání letenek (Najdi mi letenky do Londýna, abych dorazil 14. 7. 2024 a strávil tam 4 noci, pak najdi letenku zpátky někdy večer.).

Pomocí Gemini naplánujete i denní harmonogram (Dej mi tipy na umělecké galerie ve Florencii, které tu mohu navštívit.), získáte tipy na místní vyhlášená jídla (Jsem ve Španělsku. Jaké tradiční jídlo bych si měl dát?) nebo tipy na dárky (Co bych měl přivézt z Řecka jako suvenýr?).

Všechny příkazy jsme dosud zadávali pouze textově. Tím ovšem Gemini nekončí, ale naopak začíná. Kromě textu můžete vložit i obrázek. Např. potřebujete nejen přeložit menu v restauraci, ale také vysvětlit jednotlivé položky. Užitečnou inspirací pak může být příkaz pro zjištění druhu mas v mexickém tacos (Jsem v Mexiku, vyfotil jsem menu s Tacos, ale potřebuji vysvětlit, o jaký druh masa se jedná).

A kromě jídel můžete zadat i produkty. (Vyfotil jsem tyto boty, najdi mi, kde bych je mohl sehnat.) nebo fotky z mapy (Co bych měl navštívit v okolí).

