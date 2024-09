Afrika je perspektivní a v mnoha ohledech bohatý kontinent, na kterém by české firmy mohly dělat skvělý byznys. Jenže se toho bojí, případně nemají lidi s potřebnými jazykovými schopnostmi či ochotou pracovat delší dobu v zahraničí. A tak si podle šéfa poradenské společnosti Xenia Michala Jirkovského nechávají tuhle příležitost protéct mezi prsty. „Vezměte si, že menší česká firma o padesáti zaměstnancích má při prodeji třeba marži 20 až 30 procent, někdy i méně. Koupí to od nich Němci, kteří to pak s marží 200 až 300 procent prodávají v Africe nebo v Jižní Americe. Není divu, že pak nejsme schopni nikdy v průměrné mzdě dohnat Německo, neřkuli třeba takové Švýcarsko,“ říká Jirkovský, který pomáhá českým firmám s exportem už čtyři dekády.

Když jsme si povídali před 13 lety v rozhovoru pro Hospodářské noviny, říkal jste, že si české firmy nechávají v Africe protéct obrovskou příležitost mezi prsty. Platí to pořád?

Bohužel to platí stále. Česko má a mělo vždy skvělý výzkum, vývoj nebo inovace a špičkové výrobky a služby. Jenže firmy je pak zpravidla prodávají buď jen v tuzemsku, nebo maximálně v okolních zemích. Aby tyhle produkty mohly vyvážet i dál, mimo Evropu, tak to od nich vyžaduje jazykové znalosti, servis, marketing, čas a peníze na cestování a vystavování vzorků na veletrzích. Toho se ale české firmy bojí, obávají se, že v Africe nakonec stejně nic neprodají. Je to strašná škoda. Vezměte si, že menší firma o padesáti zaměstnancích má při prodeji třeba marži 20 až 30 procent, někdy i méně. Koupí to od nich Němci, kteří to pak s marží 200 až 300 procent prodávají v Africe nebo v Jižní Americe. Afrika není chudý ani malý trh, má 1,5 miliardy lidí, obrovské množství nerostných surovin, jako je zlato nebo diamanty, dřevo a také rozsáhlou turistiku. Proč to nezkusit? Když se podíváme, kolik tam je francouzských firem, tak to číslo přesahuje 300 tisíc. České firmy dělající přímý byznys v subsaharské Africe spočítáte skoro na prstech obou rukou.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč je lepší exportovat do menších a vzdálených zemí.

Jaké marže lze v těchto zemích dosáhnout.

V čem je byznys v Africe specifický.