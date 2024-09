Pohled na profesní životopis Elliotta Hilla na sociální síti LinkedIn je dost jednotvárný. Zároveň ale příkladně popisuje kariérní posun napříč korporací z úplného dna na samotný vrchol. Nyní šedesátiletý Hill nastoupil v roce 1988 do americké módní firmy Nike na pozici stážisty v obchodním oddělení. O rok později už byl zaměstnancem, v 90. letech pracoval v prodejním oddělení. Na přelomu tisíciletí začal vést první týmy, následoval přesun do nejvyšších manažerských a prezidentských rolí v různých odděleních jak v domácích Spojených státech amerických, Kanadě, tak v Evropě. V Nike dosloužil v roce 2020, kdy odešel do důchodu.

Nyní ho výrobce tenisek a oblečení povolává zpět, aby firmu od 14. října převzal v roli CEO, tedy generálního ředitele. Kultovní značka na tom ale není zrovna dobře. Padají jí prodeje a musí vyřešit, jak byznys opět nakopnout.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč se Nike nedaří.

Jak to nový šéf změní.