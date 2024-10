Evropa vstupuje do éry, v níž zmizí uhelné elektrárny. Aby jejich odchod nebyl živelný, každá země si sestavuje vlastní složení zdrojů energie. Jedním z největších úskalí evropské cesty k bezemisní energetice je pak přemíra regulace. Energetik Vladimír Hlavinka říká, že se často předjímá jedno správné technologické řešení, aniž by se soutěžilo na trhu a nakonec se vybralo nějaké ekonomicky životaschopné. „Podporujeme něco, co se třeba do budoucna vůbec nemusí uchytit,“ říká.

V oboru je jako doma, strávil v něm celou pracovní kariéru. Mezi lety 2006 až 2013 působil ve skupině ČEZ, mimo jiné jako ředitel Jaderné elektrárny Temelín. Nyní je vlastníkem a šéfem skupiny technologických firem Orgrez Group, která již desítky let zajišťuje pro firmy provozování elektroenergetiky a tepelné techniky. V rozhovoru také mluví o tom, zda energetika bude nadále už postavena jen na malých zdrojích, na kolik nový systém vyjde či zda byl výběr Korejců v českém jaderném tendru správný.

