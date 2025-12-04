Veřejné prohlášení miliardáře Pavla Tykače v podcastu Štěpení, že je ochoten za korunu přenechat státu a klidně i „ekologickým fanatikům“ elektrárny Chvaletice a Počerady o výkonu 1870 megawattů, se mu nyní vrací. Ekologické Hnutí Duha a platforma Re-set vzali Tykače za slovo a nabízí, že tyto uhelné zdroje skutečně koupí. Aby zajistily, že budou z jejich pohledu nejšpinavější zdroje v Česku začátkem roku 2027 skutečně odstaveny.
Ekologičtí aktivisté zároveň nevěří, že Tykač vyjádření myslel vážně, a snaží se spíše stát dotlačit k poskytnutí miliardové státní podpory. „Bude zajímavé zjistit, zda šlo o vážně míněný návrh, nebo jen mlhu, která má zakrýt jeho skutečný úmysl,“ řekla Zuzana Lenhartová, ředitelka Hnutí Duha.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou varianty provozování uhelných zdrojů skupiny Sev.en Energy.
- Jaké jsou vztahy Tykače a Hnutí Duha.
- Co dříve uvedl ČEPS k významu Tykačových zdrojů pro přenosovou soustavu.
