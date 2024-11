Bonusy na Wall Street by letos poprvé od roku 2021 měly vzrůst. Výrazný bude růst téměř ve všech sektorech. Investiční bankéři, obchodníci a odborníci na správu aktiv a majetku se na konci letošního roku dočkají zvýšení motivačních odměn až o desítky procent. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na zprávu poradenské společnosti Johnson Associates.

Největší nárůst mohou čekat bankéři, kteří pomáhají společnostem prodávat dluhové cenné papíry, jejichž odměny by se měly zvýšit až o 35 procent díky oživení obchodů a kapitálových trhů.

„Tento rok byl neobvyklý v tom, že téměř všechna finanční odvětví výrazně vzrostla,“ řekl výkonný ředitel Johnson Associates Alan Johnson. „Většina lidí nebude v euforii, ale bude mírně spokojená. A firmy jsou optimistické ohledně roku 2025,“ dodal.

I když vše se ještě může v posledním čtvrtletí roku změnit, trend ukazuje na nejlepší rok pro motivační odměny od roku 2021, kdy americké banky zaznamenaly rekordní výnosy. Očekávané zvýšení bonusů přichází po dvou letech poklesů, protože zisky klesly z maxim z doby pandemie nemoci covid-19.

Odměny ve finančním sektoru se naposledy zvyšovaly, když pandemie v roce 2021 spustila vlnu obchodování a uzavírání nových fúzí a akvizic. To však bylo jen dočasné a následně odměny klesly. Zpráva nejvyššího kontrolora státu New York, který má dohled nad finančními operacemi státu New York, Thomase DiNapoliho minulý měsíc ukázala, že průměrná mzda včetně bonusů loni činila 471 370 USD (11,3 milionu Kč). Klesla tak o 5,2 procenta.

„V roce 2024 jsme vyšplhali na část kopce a lidé za to budou odměněni,“ řekl Johnson. „A v příštím roce vyšplháme na ten kopec ještě výš,“ podotkl.