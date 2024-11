Vypadá to jako ze scénáře satirického pořadu, ale jde o realitu. Oznámení o plánovaném jmenování superbohatých byznysmenů Elona Muska a Viveka Ramaswamyho do nově vznikajícího amerického ministerstva s názvem Department of Government Efficiency...

22. 11. 2024 ▪ 3 min. čtení