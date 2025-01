Evropští oceláři se už přes dva roky potýkají s krizí. Kvůli menšímu počtu nových developerských a infrastrukturních projektů jim klesá odbyt. Trápí je vysoké ceny energie, které se přes pokles zdaleka nevrátily na úroveň před covidem. Navíc čelí levnější asijské konkurenci, která nepodléhá stejně přísným regulacím jako evropští výrobci. Už nyní kryje ocel z dovozu takřka 30 procent potřeby v Evropě a tento podíl dál roste. Řada výrobců jede na hraně. „Evropa by měla ocelářství považovat za strategické odvětví a vytvořit podmínky, aby přežilo,“ říká Petr Popelář, který šéfuje skupině Moravia Steel miliardáře Tomáše Chrenka. Její klíčovou firmou jsou Třinecké železárny, největší producent oceli v Česku.

Evropské oceláře podle Popeláře stahuje dolů také rychlý tlak na dekarbonizaci. Vyvolává potřebu miliardových investic, jež však nepřinesou takřka žádnou přidanou hodnotu. V Třinci počítají, že jen kvůli splnění zelených cílů je třeba během pěti let investovat zhruba jednu mi­liardu eur, tedy v přepočtu kolem 25 miliard korun. Oceláři však potřebují investovat i jinde. „Považujeme za legitimní si říct o maximální možné dotace na ‚zelené‘ projekty, aby nám zbyly peníze i na investice do zvýšení naší konkurenceschopnosti,“ říká Popelář. Výše dotace by se podle něj měla pohybovat mezi 70 a 75 procenty.

