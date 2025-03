Po letech přísné fiskální disciplíny se Německo rozhodlo prolomit jedno ze svých nejposvátnějších pravidel, dluhovou brzdu, a otevírá dveře masivním investicím, zejména do infrastruktury a obrany. Rozpočtové schodky bude v příštích letech vytvářet i finanční podpora dalších mnoha odvětví.

Nový směr už oznámil příští kancléř Friedrich Merz (CDU), jemuž se podařilo vyjednat na celé škále opatření politickou shodu. Ve světě se to setkává s velkým ohlasem a český byznys vyhlíží velké příležitosti. Ozývají se ale i varovné hlasy.

Co se všechno chystá

První část německých investic ve výši 500 miliard eur do infrastruktury bude rozložena do následujících dvanácti let, jedna pětina poputuje do zelené transformace – zde se projevuje vliv Zelených, kteří s vítězem nedávných voleb CDU/CSU na fiskálním balíčku spolupracují.

