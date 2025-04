Česko je po více než 60 letech nezávislé na ropovodu Družba. Do země poprvé v historii neproudí ruská ropa, rozšíření západního ropovodu TAL je hotové. První zvýšené dodávky ropy jiné provenience než ruské dorazily z tankoviště v Terstu na Centrální tankoviště ropy v Nelahozevsi, odkud zamíří do litvínovské rafinerie. Novinářům to ve čtvrtek řekli premiér Petr Fiala, ministr financí Zbyněk Stanjura (oba ODS) a generální ředitel MERO ČR Jaroslav Pantůček v Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves. Z ropovodu Družba neproudí ropa do ČR už několik týdnů.

Česko může nově ze západních ropovodů čerpat až osm milionů tun ropy ročně, což zcela pokryje spotřebu rafinerií v Česku. „Dokončili jsme další krok na cestě k naší energetické nezávislosti,“ oznámil premiér. Doplnil, že je tím posílená energetická bezpečnost, protože dovadní závislost na ruských dodávkách ČR činila zranitelnou.

Podle Pantůčka ČR poprvé využívá zvýšení kapacity ropovodu TAL v ostrém provozu. „První navýšené dodávky neruské ropy dorazily z italského přístavu v Terstu na Centrální tankoviště do Nelahozevsi ve středu. Už ve čtvrtek odpoledne začne MERO ČR ropu přepravovat jejímu vlastníkovi, tedy společnosti Orlen Unipetrol, do rafinerie v Litvínově,“ řekl ředitel MERO ČR. Na přechod dodávání ropy je rafinerie připravená. V minulých letech tvořily dodávky přibližně 50 procent ruské ropy a 50 procent neruské.

O uskutečnění projektu nazvaného TAL-PLUS, který zajistil zvýšenou přepravní kapacitu evropského ropovodu TAL, rozhodla česká vláda v listopadu 2022. Reagovala tím na ruskou invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Technické práce byly spuštěny v květnu 2024. Stanjura potvrdil dřívější vyjádření, že náklady na kompletní nezávislost na ruské surovině nepřekročí 1,6 miliardy korun a zaplatí je MERO ČR ze svých výnosů. „My jsme původně počítali, že celý proces bude zahájen 1. července, ale díky tomu, že se práce urychlily, všechny zkoušky dopadly výborně, tak jsme v dubnu schopni to realizovat,“ doplnil Stanjura.

Podle Pantůčka bude využití ropovodu Družba součástí dalšího strategického projektu, ale o jeho podobě zatím není rozhodnuto. Informace proto MERO zveřejní, až bude schválený konkrétní plán.