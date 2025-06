Stojí na zahradě a pozorně si prohlíží koruny svých stromů. „Mrzlo sice, snad se i tak ale letos něco konečně urodí, jablka, hrušky, švestky. Možná budou i okurky a trocha rajčat. V obchodech je to drahé, ušetřím,“ říká sedmdesátiletý Jaroslav. Celý život se na Pelhřimovsku živil rukama a nikdy si nestěžoval. Teď ovšem zůstal sám, je v důchodu, a i když na vesnici bydlí ve vlastním domku a je zvyklý se uskromnit, má hluboko do kapsy. K volbám, parlamentním i komunálním, ale pravidelně chodí a hlas teď na podzim pravděpodobně odevzdá hnutí ANO 2011. „Každý by se měl rozhodovat podle vlastního zájmu, za mě bude hlasovat peněženka,“ vysvětluje.

Právě vztah mezi příjmy a životní kariérou na jedné straně a politickou orientací českých voličů na straně druhé přiblíží následující analýza. Ukazuje, že korelace mezi penězi a pravicovým pohledem na život funguje docela dobře bez ohledu na tvrzení, že stále větší roli hraje hodnotové a celkové civilizační ukotvení. „Voliči vládních stran na tom jsou z materiálního hlediska lépe než voliči ANO 2011, SPD či Stačilo!,“ říká sociolog a ekonom Jan Červenka. Někde mezi pravicí a dnešní „chudou“ opozicí se nachází nevoliči, skoro třetina lidí oprávněných jít k volbám. Ti existující stát vnímají jako byrokratický, pomalý a nepružný aparát, který neřeší jejich problémy.

