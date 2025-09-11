Říkají, že je jim Česko malé. Nebo že chtěli postavit velké projekty, které by se v tuzemsku realizovaly mnoho let. Hned několik významných českých developerů se vydalo na zahraniční dobrodružství. Hodnocení firem, které už mají za sebou několik let působení v cizině, pro Česko není příliš lichotivé. Ze srovnání vycházíme jako země, která navzdory stále se zhoršující dostupnosti bytů není schopná pohnout s legislativou a urychlit povolování nových staveb. A která propásla příležitost pokročit do moderní doby a proces povolování výstavby digitalizovat.
Co se dočtete dál
- Které evropské země jsou pro české developery nejlákavější.
- V čem se liší developerský byznys v Česku oproti jiným státům.
- Jaké zisky přináší bytová výstavba jinde v Evropě.
