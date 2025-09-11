Říkají, že je jim Česko malé. Nebo že chtěli postavit velké projekty, které by se v tuzemsku realizovaly mnoho let. Hned několik významných českých developerů se vydalo na zahraniční dobrodružství. Hodnocení firem, které už mají za sebou několik let působení v cizině, pro Česko není příliš lichotivé. Ze srovnání vycházíme jako země, která navzdory stále se zhoršující dostupnosti bytů není schopná pohnout s legislativou a urychlit povolování nových staveb. A která propásla příležitost pokročit do moderní doby a proces povolování výstavby digitalizovat.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Které evropské země jsou pro české developery nejlákavější.
  • V čem se liší developerský byznys v Česku oproti jiným státům.
  • Jaké zisky přináší bytová výstavba jinde v Evropě.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.