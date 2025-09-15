Pražská energetika (PRE) od listopadu zlevní dodávky energií více než půl milionu odběratelů, kteří nemají fixaci cen. Cena elektřiny se oproti současnosti sníží až o deset procent, plyn zlevní o osm procent. Společnost o tom informovala ČTK. Ceny energií postupně snižují i další dodavatelé.
Zlevnění se bude podle PRE týkat všech stávajících i nových zákazníků z řad domácností a menších firem, kteří nemají fixaci ceny. Dodavatel ceny změní automaticky. Kromě snížení cen tito zákazníci dostanou také jednorázový bonus 600 korun, který jim bude odečten z nejbližšího vyúčtování elektřiny či plynu.
Nová cena za megawatthodinu (MWh) elektřiny bude pro většinu zákazníků bez fixace 2890 korun bez DPH. Půjde především o domácnosti, které elektřinu nepoužívají k ohřevu vody a k topení. Oproti současným cenám jde o pokles o necelých deset procent.
Odběratelé, kteří elektřinu používají i k topení, typicky přímotopy či pomocí tepelného čerpadla, podle dodavatele mohou dosáhnout roční úspory přes 4000 korun včetně DPH. Zákazníci s bojlerem pak v průměru za rok kolem 1200 korun včetně DPH. Roční úspora pro typického zákazníka, který elektřinou neohřívá vodu a netopí, bude podle PRE činit průměrně přibližně 600 korun.
Pro zákazníky, kteří si zvolí produkt s fixací ceny bude MWh elektřiny u nejběžnější distribuční sazby D02d stát 2690 korun bez DPH.
Cena plynu bude od začátku listopadu pro většinu zákazníků 1320 korun za MWh. V případě, že zákazníci plynem topí, mohou podle výpočtů firmy ušetřit až několik tisíc korun ročně.
Ceníky energií postupně snižují i další dodavatelé. Například E.ON od začátku září dočasně snížil své ceny energií 800 tisícům zákazníků se smlouvou bez fixace o deset procent. Jde tak o stovky korun za spotřebovanou MWh, přičemž zlevnění zatím bude trvat do konce roku. Od června snižoval fixované ceny také ČEZ. Dodávky elektřiny se závazkem společnost zlevnila oproti loňsku zhruba o deset procent, plyn zlevnil o 21 procent. Od září pak firma innogy zlevnila dodávky elektřiny a plynu pro nové zákazníky, a to o stovky korun za megawatthodinu. Většina větších dodavatelů zlevňovala také na začátku roku.
