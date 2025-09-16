Americké burzy dosahují nových historických maxim. Akciový index S&P 500, který zahrnuje 500 největších společností obchodovaných na burze, od ledna do poloviny září posílil zhruba o 12 procent. Pro většinu českých investorů má ale tato zpráva hořkou příchuť. Důvod je jednoduchý: zatímco americké akcie rostly, česká koruna vůči dolaru zpevnila přibližně o 15 procent. Českým investorům tak tento kurzový posun „sežral“ celý výnos. Ti, kdo v lednu investovali do amerických akcií bez měnového zajištění, nakonec prodělali.

  • Jak se mohou retailoví investoři zajistit proti kurzovým pohybům a kdy se to vyplatí.
  • Jaké jsou náklady zajištění v závislosti na rozdílu úrokových sazeb mezi Českem a zahraničím.
  • Ve kterých případech může investor na měnovém zajištění dokonce vydělat.
  • Čím se aktuálně řídí investiční správci a platformy.
  • Jak náklady zajištění ovlivňují celoživotní investiční výsledky.
