Lidé z autoprůmyslu se shodují, že obor nezažil větší změnu, než je přechod ze spalovacích motorů na ty elektrické. Po loňském poklesu zažívá evropský trh s elektroauty boom, letos se jich registruje meziročně o 40 procent víc. A Česko není pozadu, jeho růst je jeden z nejsilnějších v Evropě. Důvodům růstu a dalším výhledům se bude věnovat konference Forum elektromobilita, kterou pořádají HN se společností LEEF Technologies.
Osmý ročník dvoudenní konference proběhne už 1. a 2. října v pražském Foru Karlín. Vystoupí na ní světoví i čeští insideři automobilového průmyslu. Jednou z hlavních hvězd konference je Michael Dunne, který patří k nejuznávanějším světovým odborníkům na autoprůmysl. V americkém a asijském světě aut se pohybuje od 90. let minulého století. Prošel řadou expertních a výzkumných firem, pomáhal evropským značkám se etablovat na asijských trzích a také téměř dva roky šéfoval americké automobilce General Motors v Indonésii. Nyní vede vlastní analytickou firmu.
Kromě něj vystoupí například šéf designu aut ve Volkswagenu Andreas Mindt nebo šéfové českých zastoupení různých asijských automobilek. Kompletní přehled řečníků, program a vstupenky na konferenci je možné získat ZDE.
Západ se musí probudit. Pokud tradiční automobilové značky nyní neudělají něco dramatického, zemřou, říká insider z USA
Co se na konferenci bude řešit? Prakticky všechno: rozložení sil na trhu, posuny v dobíjení, v jakém stavu jsou elektroauta z druhé ruky nebo jak daleko jsou elektrické nákladní vozy.
„Elektromobilita se letos v Evropě rozjela, prodeje elektrických aut nabraly slušné tempo i v Česku. Nejen na domácím, ale hlavně na západních trzích se velmi daří Škodě Auto s novým modelem Elroq. Nejnovější trendy elektromobility, od baterií po design, ale i to, kam se posunou ceny elektrických aut příští rok s blížícími se pokutami za emise, budeme řešit na dvoudenní konferenci, kam jsme pozvali přední experty z Česka, z USA nebo Německa,“ říká šéfredaktor Hospodářských novin Jaroslav Mašek.
Během prvního dne Michael Dunne popíše, kam se elektromobilita ve světě ubírá, proč čínské značky trhu dominují a co musí ty evropské udělat, aby v tvrdé konkurenci přežily. Andreas Mindt vysvětlí, jak se proměnil design aut v novém věku elektromobility: od estetiky po co největší komfort a prožitek z jízdy.
Řešit se bude i budoucnost veřejného dobíjení. Jak při rozvoji sítě stále roste role tradičních čerpacích stanic, vysvětlí ředitel maloobchodní sítě Orlen Unipetrol v Česku Rostislav Moravec. Rostoucí roli sekundárního trhu s elektroauty popíše panel v čele s jedním z největších domácích expertů, Janem Dedkem z Aures Holdings. Insider z největšího světového výrobce baterií CATL zase osvětlí, kam se posune vývoj nejdůležitějšího dílu elektroaut.
Druhý den konference bude nejdříve ve znamení legislativy a strategických kroků, které mají elektromobilitu ještě více nakopnout. Chris Heron z E-Mobility Europe vysvětlí, co dělá Evropská unie, zástupci českých ministerstev zase představí, co chystá náš stát. Posledním klíčovým tématem konference je elektrifikace kamionové dopravy a logistiky. Generálními partnery konference jsou Orlen Unipetrol a Hyundai.
