Americká centrální banka (Fed) snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,00 až 4,25 procenta. O svém rozhodnutí ve středu informovala v tiskové zprávě. Centrální bankéři připomněli, že zpomalil přírůstek pracovních míst a naopak vzrostla míra nezaměstnanosti. Inflaci označili za mírně zvýšenou.
Pro snížení o 0,25 procentního bodu hlasovalo 11 z 12 členů měnového výboru, včetně předsedy Rady guvernérů Jeroma Powella. Proti byl pouze nový člen Stephen Miran, dosavadní spolupracovník prezidenta Donalda Trumpa. Miran preferoval snížení základní sazby o 0,5 procentního bodu.
Akcie, krypto i zlato pokračují v dobývání historických maxim. Trhy sází na váhající Fed a věří v jeden optimistický scénář
Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech v srpnu zrychlilo na 2,9 procenta z červencových 2,7 procenta, vyplynulo ze zprávy statistiků amerického ministerstva práce. Srpnový růst byl nejvyšší od ledna a také v souladu s očekáváním analytiků.
„Výbor je pevně odhodlán podporovat maximální zaměstnanost a vrátit inflaci k dvouprocentnímu cíli,“ uvedli centrální bankéři. Podle agentury Reuters je pravděpodobné, že do konce roku výbor sníží úrokové sazby ještě dvakrát, pokaždé rovněž o čtvrt procentního bodu.
Zasedání měnového výboru se zúčastnila také členka Rady guvernérů Lisa Cooková, kterou se Trump snaží odvolat kvůli obvinění z hypotečního podvodu. Soud rozhodl, že Cooková může ve funkci zůstat, dokud se nevyřeší spor o její odvolání iniciované Trumpem.
V úterý se oficiálně členem Rady guvernérů a měnového výboru stal dosavadní poradce šéfa Bílého domu Stephen Miran. Po potvrzení Senátem složil přísahu, a stihl se tak důležitého zasedání zúčastnit.
Trump dlouhodobě kritizuje Fed a jeho šéfa Jeroma Powella kvůli podle jeho mínění pomalému a nedostatečně razantnímu snižování úrokových sazeb. V dubnu server CNBC napsal, že Trumpovy útoky na šéfa Fedu a tlak na snižování sazeb vyvolávají otázky ohledně nezávislosti centrální banky. Powellův mandát v čele instituce skončí v květnu 2026, členství v Radě guvernérů ale až v roce 2028.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist