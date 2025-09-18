Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) a společnosti Central Group a KPMG pořádají ve čtvrtek 18. září další pravidelný Summit stavebního rozvoje, s účastí vrcholných představitelů veřejné sféry a lídrů stavebního, developerského a bankovního byznysu. Řeší se zde klíčová témata a konkrétní opatření, jak podpořit stavební rozvoj a dostupnost bydlení v ČR. Summit se koná pod záštitou ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí České republiky, hlavního města Prahy, Institutu plánování a rozvoje Prahy a České komory architektů.
Živý přenos z pražského Obecního domu moderuje Michaela Nováková a můžete ho sledovat od 10:00.
Blok 1 POLITIKA A LEGISLATIVA VE VOLEBNÍM ROCE
• Jak podpořit stavební rozvoj a dostupnost bydlení v ČR? Co se povedlo, co ne a co je potřeba udělat?
• Stavební zákon, digitalizace, stavební předpisy a změny v územním plánování?
Stavět v Česku byty je hrůza. Developeři míří za hranice, i na Balkáně se podniká jednodušeji než v Praze
Blok 2 EKONOMIKA A STAVEBNICTVÍ
• Jak se dál bude vyvíjet stavebnictví a bytový trh a jaký bude cenový vývoj?
• Je pro podporu ekonomiky třeba zmírnit přeregulaci stavebnictví a přehodnotit Green Deal?
Blok 3 STAVEBNÍ ROZVOJ METROPOLE
• Jaké jsou priority stavebního rozvoje Prahy a v jakém čase?
• Jak dál s novým územním plánem Prahy a změnami současného územního plánu?
Summit stavebního rozvoje
Tradiční pololetní Summity stavebního rozvoje se konají už osm let tradičně vždy v březnu a září v unikátních historických sálech pražského Obecního domu s účastí zhruba 200 zvaných VIP hostů. Akce jsou také přenášeny online s vysokou sledovaností a mají širokou prezentaci v předních médiích včetně celoplošných televizí.
Summity pořádá Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) a jejich generálními partnery jsou společnosti Central Group a KPMG. Více informací o summitu (vč. záznamu a fotogalerie z předchozích akcí) je k dispozici na arch-rozvoj.cz.
Na akci vystoupí:
Petr Kulhánek, ministr pro místní rozvoj
Lukáš Vlček, ministr průmyslu a obchodu
Karel Havlíček, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR
Ivan Bartoš, poslanec, bývalý ministr pro místní rozvoj
Patrik Nacher, poslanec, odborník na oblast bydlení
Jiří Havránek, poslanec, odborník na oblast bydlení
Tomáš Portlík, starosta Prahy 9, předseda výboru pro strategické investice Prahy
Filip Foglar, ředitel Odboru územního rozvoje Prahy
Dušan Kunovský, předseda představenstva Central Group
Pavel Kliment, vedoucí partner KPMG pro stavební a realitní sektor
Martin Vašek, generální ředitel ČSOB Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny
Michal Vacek, ředitel CEEC Research
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist