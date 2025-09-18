Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) a společnosti Central Group a KPMG pořádají ve čtvrtek 18. září další pravidelný Summit stavebního rozvoje, s účastí vrcholných představitelů veřejné sféry a lídrů stavebního, developerského a bankovního byznysu. Řeší se zde klíčová témata a konkrétní opatření, jak podpořit stavební rozvoj a dostupnost bydlení v ČR. Summit se koná pod záštitou ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí České republiky, hlavního města Prahy, Institutu plánování a rozvoje Prahy a České komory architektů.

Živý přenos z pražského Obecního domu moderuje Michaela Nováková a můžete ho sledovat od 10:00.

Blok 1 POLITIKA A LEGISLATIVA VE VOLEBNÍM ROCE 

• Jak podpořit stavební rozvoj a dostupnost bydlení v ČR? Co se povedlo, co ne a co je potřeba udělat? 

• Stavební zákon, digitalizace, stavební předpisy a změny v územním plánování?

Blok 2 EKONOMIKA A STAVEBNICTVÍ 

• Jak se dál bude vyvíjet stavebnictví a bytový trh a jaký bude cenový vývoj? 

• Je pro podporu ekonomiky třeba zmírnit přeregulaci stavebnictví a přehodnotit Green Deal?

Blok 3 STAVEBNÍ ROZVOJ METROPOLE 

• Jaké jsou priority stavebního rozvoje Prahy a v jakém čase? 

• Jak dál s novým územním plánem Prahy a změnami současného územního plánu?

Summit stavebního rozvoje

Tradiční pololetní Summity stavebního rozvoje se konají už osm let tradičně vždy v březnu a září v unikátních historických sálech pražského Obecního domu s účastí zhruba 200 zvaných VIP hostů. Akce jsou také přenášeny online s vysokou sledovaností a mají širokou prezentaci v předních médiích včetně celoplošných televizí.

Summity pořádá Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) a jejich generálními partnery jsou společnosti Central Group a KPMG. Více informací o summitu (vč. záznamu a fotogalerie z předchozích akcí) je k dispozici na arch-rozvoj.cz.

Na akci vystoupí:

Petr Kulhánek, ministr pro místní rozvoj 

Lukáš Vlček, ministr průmyslu a obchodu 

Karel Havlíček, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR 

Ivan Bartoš, poslanec, bývalý ministr pro místní rozvoj 

Patrik Nacher, poslanec, odborník na oblast bydlení 

Jiří Havránek, poslanec, odborník na oblast bydlení 

Tomáš Portlík, starosta Prahy 9, předseda výboru pro strategické investice Prahy 

Filip Foglar, ředitel Odboru územního rozvoje Prahy 

Dušan Kunovský, předseda představenstva Central Group 

Pavel Kliment, vedoucí partner KPMG pro stavební a realitní sektor 

Martin Vašek, generální ředitel ČSOB Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny 

Michal Vacek, ředitel CEEC Research 

