Výrobce čipů Nvidia chce investovat až 100 miliard dolarů (přes dva biliony korun) do společnosti zaměřené na umělou inteligenci OpenAI. Firmy o tom v pondělí informovaly v tiskové zprávě. Oznámené partnerství přichází v době, kdy se mezi technologickými giganty a start-upy zostřuje konkurence o zajištění přístupu k energii a čipům potřebným pro rozvoj umělé inteligence (AI).
Společnosti plánují nasazovat čipy Nvidie o výkonu nejméně deseti gigawattů do infrastruktury umělé inteligence OpenAI. Podrobnosti partnerství by měly firmy dohodnout v příštích týdnech. Nasazování čipů chtějí spouštět v druhé polovině roku 2026.
„Výpočetní infrastruktura bude základem ekonomiky budoucnosti a my využijeme to, co budujeme s Nvidií, k vytvoření nových průlomů v oblasti umělé inteligence a k posílení lidí a podniků v tomto odvětví v širokém měřítku,“ uvedl generální ředitel OpenAI Sam Altman.
Oznámená investice Nvidie přichází jen několik dní poté, co se firma zavázala vložit pět miliard dolarů do konkurenta v problémech Intel.
