Pražský dopravní podnik (DPP) může pokračovat ve výběru dodavatele druhé etapy stavby metra D. Rozhodnutí podniku o vyloučení sdružení firem Porr, Vinci a Marti (PVM) bylo správné. Verdikt Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) z letošního července potvrdil i předseda úřadu Petr Mlsna, který zamítl rozklad PVM. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě.
„Předseda ÚOHS v řízení o rozkladu vypořádal řadu námitek navrhovatele, které se týkaly zejména znaleckého posudku a posouzení harmonogramu v nabídce navrhovatele. Ve svém rozhodnutí uvedl, že nemohl vyhovět rozkladovým námitkám navrhovatele, protože nevyvracejí závěry napadeného rozhodnutí. Z větší části se navíc jednalo o námitky, které vypořádal již ÚOHS a neobsahovaly nic nového, co by mohlo být obsahem druhoinstančního přezkumu," uvedl úřad v tiskové zprávě.
Rozhodnutí pro dopravní podnik znamená, že u vyloučení PVM z tendru postupoval správně. Rozhodnutí je pravomocné. Na základě rozhodnutí ÚOHS z letošního března ale stále nemůže podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem, protože musí znovu všechny nabídky vyhodnotit, vítěze vybrat znovu a zohlednit při tom právní názor antimonopolního úřadu.
Jízdenky v pražské hromadné dopravě podraží, rozhodli radní. Připlatí si i cestující ze Středočeského kraje
Jedná se o poslední řízení, které ÚOHS v souvislosti s druhou částí stavby metra D vedl. Tendr, v němž pražský dopravní podnik vybral jako vítěze sdružení vedené firmou Subterra, napadly stavební společnosti Strabag a PVM. Na jejich návrh úřad zrušil rozhodnutí o výběru vítěze, definitivně zrušení letos v březnu potvrdil předseda ÚOHS Petr Mlsna. Sdružení PVM také u ÚOHS napadlo své vyloučení z tendru. V tomto případě ale se svými námitkami neuspělo a antimonopolní úřad nyní postup DPP potvrdil.
Pro rozhodnutí si vyžádal znalecký posudek u Kloknerova ústavu ČVUT v Praze, který se specializuje na podzemní stavby. „Na základě dodaného znaleckého posudku a při zohlednění znaleckých posudků a odborných posouzení předložených účastníky řízení úřad následně dospěl k závěru, že harmonogram navrhovatele vykazuje nedostatky, které způsobují jeho rozpor se zadávacími podmínkami,“ uvedl dříve úřad v tiskové zprávě.
DPP vybral dodavatele druhé části metra loni v srpnu. Výběr sdružení vedeného Subterrou v roce 2023 napadlo konsorcium PVM, dopravní podnik následně zrušil výběr vítěze zakázky, ale nikoliv samotný tendr. Loni v srpnu vybral vítěze podruhé, znovu se jednalo o sdružení vedené Subterrou.
Stavba nové linky metra začala v roce 2022. Ve výstavbě je kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova a navazovat má druhý úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. Dále stavbaři vybudují část z Nových Dvorů do Depa Písnice. Původní předpoklad dokončení byl rok 2029. Kvůli sporům ohledně tendru se ale pravděpodobně posune, a zprovoznění se tak nyní předpokládá v roce 2031.
