Umělá inteligence se v posledních dvou letech stala jedním z nejskloňovanějších pojmů v byznysu. V obchodních procesech ale zatím zdaleka nejde o samozřejmost. Podle letošní analýzy technologické firmy Pipedrive ji do prodejních procesů systematicky zapojila jen zhruba třetina velkých společností s více než 250 zaměstnanci.

Data ukazují, že čím menší firma, tím rychleji nové technologie testuje. Největší míru zavádění vykázaly středně velké podniky se 101 až 250 zaměstnanci, z nichž umělou inteligenci v obchodním procesu používá 44 procent. Překvapivě vysoko jsou i mikropodniky – AI nasadily čtyři z deseti firem s méně než deseti lidmi. U společností o velikosti 11až 100 zaměstnanců je podíl 35 procent.

Co se dočtete dál

  • Jaký je podíl firem podle velikosti, které AI systematicky integrují do prodejních procesů.
  • Jaká je adopce AI mezi mikropodniky, malými, středními a velkými firmami.
  • Konkrétní oblasti použití AI.
  • Míra začlenění AI do každodenní práce obchodníků a plány na budoucí nasazení.
  • Reálný dopad AI na úsporu pracovního času obchodníků.
  • Hlavní překážky adopce u velkých firem.
  • Možnosti vyšší přidané hodnoty: napojení AI na databáze, analýzu prodejních vzorců a prediktivní modely.
