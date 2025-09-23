Umělá inteligence se v posledních dvou letech stala jedním z nejskloňovanějších pojmů v byznysu. V obchodních procesech ale zatím zdaleka nejde o samozřejmost. Podle letošní analýzy technologické firmy Pipedrive ji do prodejních procesů systematicky zapojila jen zhruba třetina velkých společností s více než 250 zaměstnanci.
Data ukazují, že čím menší firma, tím rychleji nové technologie testuje. Největší míru zavádění vykázaly středně velké podniky se 101 až 250 zaměstnanci, z nichž umělou inteligenci v obchodním procesu používá 44 procent. Překvapivě vysoko jsou i mikropodniky – AI nasadily čtyři z deseti firem s méně než deseti lidmi. U společností o velikosti 11až 100 zaměstnanců je podíl 35 procent.
Co se dočtete dál
- Jaký je podíl firem podle velikosti, které AI systematicky integrují do prodejních procesů.
- Jaká je adopce AI mezi mikropodniky, malými, středními a velkými firmami.
- Konkrétní oblasti použití AI.
- Míra začlenění AI do každodenní práce obchodníků a plány na budoucí nasazení.
- Reálný dopad AI na úsporu pracovního času obchodníků.
- Hlavní překážky adopce u velkých firem.
- Možnosti vyšší přidané hodnoty: napojení AI na databáze, analýzu prodejních vzorců a prediktivní modely.
