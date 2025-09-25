Americký investor Warren Buffett v poslední době přehodnocuje své akciové portfolio. Poté, co prodal část akcií Applu za asi čtyři miliardy dolarů, se zbavil i zbývajícího podílu v čínské automobilce BYD. Ta je největším světovým prodejcem elektroaut. Partnerství, výhodné pro obě strany, trvalo 17 let. Šéf konglomerátu Berkshire Hathaway, který se na konci srpna dožil 95 let, se tak rozhodl přesunout své peníze z Číny, jejíž vztahy s USA jsou nyní značně komplikované. Místo ní se rozhodl zaměřit na Japonsko.
Buffettův odchod z automobilky BYD, do níž vložil svůj kapitál koncem září 2008 a získal v ní skoro desetiprocentní podíl, potvrdila v pondělí 22. září kvartální zpráva společnosti Berkshire Hathaway Energy. Tato firma přímo drží akcie BYD na Hongkongské burze cenných papírů. Buffett svůj kapitál z BYD začal zvolna stahovat počínaje rokem 2022.
Co se dočtete dál
- Jak na prodej reagovaly akcie BYD?
- Jak se vztah BYD a Buffetta vyvíjel?
- Jaké má Buffet další plány v Asii?
