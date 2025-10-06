Americký výrobce čipů AMD uzavřel s americkou společností OpenAI smlouvu na několikaleté dodávky vyspělých mikročipů pro umělou inteligenci (AI). V pondělí o tom informovala agentura Reuters. Součástí dohody je i předkupní právo OpenAI na přibližně desetiprocentní podíl v AMD. Získala by až 160 milionů akcií po jednom centu. Tržní hodnota jedné akcie AMD se přitom pohybuje kolem 165 USD.
„Považujeme tuto dohodu za zcela jistě přelomovou, a to nejen pro společnost AMD, ale i pro dynamiku celého odvětví,“ řekl agentuře Reuters výkonný viceprezident AMD Forrest Norrod.
Společnost OpenAI stojí za populárním chatbotem s prvky AI. Firma podle dohody postupně nasadí stovky tisíc čipů a grafických procesorů (GPU) od AMD, jejichž celkový výkon odpovídá šesti gigawattům, v průběhu několika let počínaje druhou polovinou roku 2026.
OpenAI bude podle AMD od příštího roku budovat zařízení o výkonu jednoho gigawattu založené na připravované řadě čipů MI450 a tehdy začne vykazovat příjmy. Vedení společnosti AMD očekává, že dohoda přinese roční příjmy v řádu desítek miliard dolarů. Za čtyři roky vedení společnost od OpenAI a dalších zákazníků získá nové příjmy ve výši přesahující 100 miliard dolarů.
Konkurenční výrobce čipů Nvidia v září oznámil, že hodlá do OpenAI investovat až 100 miliard dolarů (přes dva biliony Kč). Už předtím se Nvidia zavázala vložit pět miliard dolarů do konkurenta Intel, který se potýká s problémy.
