Představenstvo Českých drah (ČD) v úterý v pozici valné hromady ČD Cargo přijalo rezignaci předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti Tomáše Tótha. Ve funkci skončí z vážných osobních důvodů ke 31. říjnu. Do doby jmenování nového předsedy představenstva budou vedení společnosti zajišťovat členové představenstva Robert Heděnec a Martin Svojanovský. ČTK o tom ČD informovaly v tiskové zprávě. Tóth byl šéfem ČD Cargo od prosince 2020.
„Děkuji Tomáši Tóthovi za jeho práci pro ČD Cargo. Sektor nákladní železniční dopravy se nachází po celé Evropě v hluboké krizi, která je dána překotnými změnami v energetice a průmyslu, jejichž důsledky nyní na železnici zažíváme na vlastní kůži,“ uvedl k situaci v ČD Cargo předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.
V ČD Cargu je podle něho nyní v běhu rozsáhlá restrukturalizace a hlavním úkolem nového vedení bude v následujícím období tento proces dotáhnout do úspěšného konce a zajistit, aby podnikání ČD Cargo bylo dlouhodobě udržitelné a ziskové.
