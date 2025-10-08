Hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová natočila podcastový dokument, který mapuje životní a podnikatelskou cestu nejbohatšího českého podnikatele Petra Kellnera. Zemřel před čtyřmi lety při nehodě vrtulníku na Aljašce. I po tak dlouhé době ale řada lidí z jeho blízkého okolí odmítla poskytnout rozhovor, upozorňuje novinářka.
Petr Kellner je zpět. Mladší, nezkušený, ale se 40 miliardami na účtu. Co s nimi udělá?
"Oslovili jsme Renátu Kellnerovou jako vdovu a nejstarší dceru Annu. Ani písemnou formou jsme bohužel nedostali odpovědi, takže můžeme vlastně jen interpretovat výpovědi nejbližších spolupracovníků."
Extrémně obtížné prý ale bylo sehnat ochotné respondenty třeba i z byznysového prostředí. "Třeba nechtěli vytahovat nějaké historky, které by nebyly úplně košer," vysvětluje s tím, že za prvé je Petr Kellner po smrti a za druhé je jeho PPF pořád jednou z největších firem v Česku a někteří se s ní možná zkrátka nechtějí pouštět do křížku.
Z výpovědí, které se Klímové podařilo nashromáždit, vyplývá, že jít na hranu rizika bylo podstatou součástí Kellnerovy osobnosti. "Ale zároveň si už od začátku uvědomoval nějaké právní limity a byl asi dost opatrný. Na 90. léta možná opatrnější než někteří jiní podnikatelé. Lidově řečeno si prostě dával bacha." Kellnerovi ale zároveň v podnikání nechybělo sebevědomí, dravost a touha mít vlastní byznys pevně ve svých rukou, uzavírá.
