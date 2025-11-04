Vila po podnikateli a finančníkovi Petru Kellnerovi ve Vraném nad Vltavou u Prahy je na prodej. Třípodlažní budova z roku 1995, kterou navrhl architekt Josef Pleskot, je v nabídce realitní kanceláře Win & Win reality za 49,9 milionu korun. Informovaly o tom dnes servery iDnes.cz a Blesk.cz.
Podle zápisu v katastru nemovitostí je vlastníkem domu vdova po Kellnerovi, podnikatelka Renáta Kellnerová. Celková užitná plocha nemovitosti je 477 metrů čtverečních, pozemek má rozlohu 1644 metrů čtverečních. Hlavní, podélná část domu je postavena z monolitického betonu, příčné křídlo domu ze dřeva s lepenými prvky. Součástí objektu jsou terasy, v suterénu je bazén.
Vila zaujala odborníky, v roce 1995 získala čestné uznání poroty Grand Prix Obce architektů v kategorii Novostavba. Nový vlastník by měl počítat s dalšími investicemi, u inzerátu je popsán stav objektu jako před rekonstrukcí.
Nová zjištění o Kellnerovi: Žil a jednal na úplné hraně rizika, popisuje novinářka
Většinový vlastník investiční skupiny PPF Kellner měl pověst nejbohatšího Čecha a také muže, který si hlídal soukromí. Ve vile ve Vraném žil podle Pleskota jen krátce. „Pak zjistil, že když se vrací na víkendy domů, okolo jsou chataři, kteří sekají trávníky, a ze všech stran je slyšet sekačky. V tom nemohl odpočívat,“ řekl architekt už dříve Lidovým novinám.
Na veřejnosti se miliardář příliš neukazoval, s médii komunikoval zřídka. Tragicky zahynul v březnu 2021 při pádu vrtulníku na Aljašce, kam vyrazil lyžovat, bylo mu 56 let. Za nehodou podle vyšetřování zřejmě nestála technická závada, ale souhra nešťastných náhod, povětrnostních a přistávacích podmínek.
