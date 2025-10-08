Když výkonný ředitel společnosti Enantis Marek Atanasčev předstoupil před publikum v brněnském hotelu Courtyard Marriott, aby vysvětlil, co jeho firma dělá, prohlásil, že se to pokusí zjednodušit a přeložit do srozumitelného jazyka. V Česku a v celém regionu střední Evropy totiž nenajdete příliš mnoho biotechnologických firem, které by se zaobíraly proteinovým inženýrstvím. Propojení akademického výzkumu a globálního byznysu porotu zřejmě upoutalo, protože si Enantis odnesl ocenění Volkswagen Firma roku 2025, kterou tradičně vyhlašují Hospodářské noviny.
Enantis vznikl už v roce 2006 jako první spin-off firma Masarykovy univerzity. Zakladatelé a zaměstnanci pocházejí z řad vědců této vzdělávací a výzkumné instituce, se kterou společnost nadále úzce spolupracuje. Důležitým milníkem pro Enantis byl objev a následná stabilizace růstového faktoru FGF2 – bílkoviny, která je klíčová pro regeneraci tkání, buněčný růst a další procesy důležité například ve tkáňovém inženýrství, kosmetice a medicíně. Právě stabilita této molekuly byla dosud překážkou pro její širší komerční využití.
Enantis symbolizuje to, co v Česku do velké míry chybí, tedy schopnost přenést vědecké objevy do komerční sféry a postavit na tom byznys, který má globální potenciál. Konkurenty této malé, rostoucí firmy z Brna byste v Česku nebo v regionu střední Evropy hledali marně, na Západě je to však něco jiného. Jak upozornil generální ředitel Marek Atanasčev, jeho malý, vysoce specializovaný tým se snaží ve svém oboru poměřovat s takovými giganty, jako jsou dánský Novo Nordisk nebo švýcarský Novartis.
„Dělat takový byznys z Česka je enormně složité. V první řadě musíte přesvědčit firmy ze Severní Ameriky, že jste pro ně smysluplným partnerem a že máme produkty s přidanou hodnotou. Když to přeženu, je to jako kdyby do Česka přišel někdo z Jemenu a tvrdil, že má skvělé patenty. Také se na to budeme dívat trochu skrz prsty,“ popsal HN Atanasčev poté, co si převzal na pódiu ocenění.
V obrovské konkurenci farmaceutických gigantů a dalších inovativních start-upů se daří vědcům z Brna uspět a postupně získávat nové zákazníky. Mezi ně se řadí například společnosti z indexu S&P 500. Pomáhá tomu také úspěch nové produktové řady pro kosmetiku, za kterou firma loni obdržela v Paříži na veletrhu In-cosmetics ocenění pro nejvíce inovativní ingredienci od společnosti Estée Lauder, se kterou teď spolupracuje. Od začátku roku pak Enantis podepsal smlouvy o distribuci svých produktů ve Spojených státech, Kanadě, Mexiku, Itálii, Španělsku a Portugalsku.
„Ten dlouhý běh, který začal v roce 2006, kdy se sbírala expertiza, kdy jsme museli využívat různé granty na výzkum, se konečně začíná vyplácet. Začínáme generovat zisk a zvyšovat prodeje,“ tvrdí Atanasčev.
Ředitel Enantisu také připustil, že firma v poslední době zvažuje externí financování. Výzkum a patentová ochrana jsou finančně náročné. Firma má zatím tři patentované produkty, ve vývoji jich je ale mnohem více. „Jsme poměrně široce rozkročení. Vyvíjíme také experimentální lék na regeneraci plic po covidu, po spálení, mohlo by to teoreticky pomoci také na astma. Máme pozitivní data z klinické fáze. Bavíme se o léčivu, které může pomoci desítkám milionů lidí. Budeme se proto snažit najít investory,“ dodává Atanasčev.
Živnostník roku
V kategorii Moneta Živnostník roku 2025 zvítězil český youtuber a popularizátor angličtiny Bronislav Sobotka. „Mému podnikání se daří. Mám štěstí, že se více a více lidí chce zamilovat do angličtiny. Teď jsou to často i lidé 50 a 60 plus. Přijde mi hezké, že lidé v tomto věku najdou odhodlání a plní si sen. Není to pro ně nutnost, ale radost, a to mě baví,“ popsal HN Bronislav Sobotka bezprostředně potom, co si převzal na pódiu hlavní cenu.
Jeho videa na YouTube sledují statisíce lidí. Kromě toho chystá nové online kurzy, vydává karetní hry a píše knihy o angličtině. Nejnovější publikace, která se zanedlouho objeví v obchodech, se jmenuje Very hard ořechy aneb Jak přeložit nepřeložitelné. „Lidé se dozvědí, jak přeložit do angličtiny třeba sekat latinu nebo nedělat Zagorku,“ nastiňuje a dodává, že má ještě spoustu dalších plánů. Zaměřit se chce třeba i na výuku angličtiny ve firmách.
Nejlepší v Jihomoravském kraji
Volkswagen Firma roku 2025:
1. Enantis – proteinové inženýrství a výroba proteinů do biofarmacie a kosmetiky (Brno)
2. ZEBR – vývoj a výroba automatizovaných linek pro výrobu žaluzií (Milovice)
3. Whalebone – vývoj a poskytování síťových kyberbezpečnostních produktů (Brno)
Moneta Živnostník roku 2025:
1. Bronislav Sobotka – výuka angličtiny (Brno)
2. Štěpán Maňák – vinař (Žádovice)
3. Petra Střelecká – příprava kávy, kávové kurzy (Brno)
Moneta Živnostník roku Srdcař 2025:
Barbora Grdinová – výroba kokard (Šardice)
Ekonomicky nejúspěšnější firma roku 2025:
ZEBR s.r.o. – vývoj a výroba automatizovaných linek pro výrobu žaluzií (Milovice)
