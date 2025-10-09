Italský výrobce luxusních sportovních automobilů Ferrari ve čtvrtek představil první elektrický model, crossover Elettrica. V prodeji bude od příštího roku, uvedla agentura Reuters. Benzinové a hybridní vozy ale podle automobilky zůstanou základem nabídky Ferrari až do roku 2030. Společnost zároveň zvýšila výhled tržeb na letošní rok, rozsah zvýšení ale investory zklamal. Akcie proto zareagovaly prudkým poklesem, po čtvrtečním poledni odepisovaly 16 procent. Obchodování s nimi bylo na milánské burze na půl hodiny pozastaveno.
Na letošní rok společnost očekává čisté tržby nejméně 7,1 miliardy eur, v předchozím výhledu počítala se sedmi miliardami. Ferrari si klade za cíl dosáhnout do roku 2030 upraveného zisku EBITDA nejméně 3,6 miliardy eur. Analytici bankovního domu Citi očekávali výraznější zvýšení výhledu.
„Nový (elektrický) model je vybaven dvěma řadami sedadel a pohonem všech kol. Je vyvrcholením více než dvacet let trvajícího výzkumu v oblasti elektrifikace, který začal ve formuli 1,“ napsala firma.
Ferrari a Maserati vedle tatrovek. Zbrojař Strnad přebírá lukrativní prodej italských supersportů
Automobilka nedávno přešla na méně ambiciózní přístup k elektrifikaci. Původně měly do roku 2030 modely s hybridním či plně elektrickým pohonem tvořit 80 procent nabídky. Nyní Ferrari usiluje o to, aby modelová řada pro rok 2030 sestávala ze 40 procent z modelů se spalovacím motorem, ze 40 procent z hybridů a z 20 procent z plně elektrických modelů.
Návrat legendy
Zároveň se do nabídky vrací v modernizované formě a s hybridním pohonem model Testarossa, který automobilka označila za kultovní. Nový model, který ponese poznačení 849 Testarossa, automobilka představila v září v Miláně.
„Vůz 849 Testarossa využívá dědictví a zároveň nejmodernější technologie a díky plug-in hybridní technologii dosahuje celkového výkonu 1050 koní, což je o 50 koní více než u modelu SF90 Stradale,“ dodala společnost.
Automobily s hybridním pohonem začala společnost Ferrari nabízet zákazníkům v roce 2019. Vloni se hybridní vozy na jejím celkovém odbytu podílely zhruba polovinou.
Firma v loňském roce zvýšila čistý zisk o 21 procent na 1,53 miliardy eur (zhruba 37,2 miliardy korun). Automobilka loni dodala zákazníkům 13 752 vozů, což bylo o 89 více než v předchozím roce.
Společnost Ferrari se na začátku roku 2016 oddělila od italsko-americké automobilky Fiat Chrysler. Ta se o pět let později spojila s francouzským konkurentem PSA, čímž vznikla automobilová skupina Stellantis.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist